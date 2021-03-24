Центробанк анонсировал проект по сбору монет у россиян

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В условиях пандемии коронавируса значительно обострилась проблема возврата монет в платежный оборот, говорится в «Основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2021-2025 годы», опубликованных на сайте Центробанка.

«Если в 2019 году из обращения в кассы Банка России вернулось 63% от общего количества выданных монет, то в 2020 году возвратность монеты в оборот снизилась до 46%. Учитывая сохранение спроса на монету, Банк России регулярно заказывает изготовление и выпускает в обращение необходимые ее объемы. Так, в 2020 году в обращение выпущено более 1,3 млрд монет, то есть по 9 монет на каждого жителя нашей страны», — говорится в документе.

Поэтому регулятор решил стимулировать оборот монет. «В 2022 году Банком России планируется проведение пилотного проекта по сбору монеты через специализированные устройства. В случае положительного результата пилотирования использование таких аппаратов будет расширяться», — отметили в Центробанке.

В документе говорится, что оборудование для приема монет уже присутствует на рынке, однако его широкому распространению препятствует низкая рентабельность при высоких комиссиях для населения из‑за низкой номинальной стоимости монеты.

Материал дополняется.