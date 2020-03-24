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Экс-куратор строительства «Зенит-Арены» перешел в Газпромбанк

Газпромбанк взял на работу бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина. Экс-чиновник курировал строительство стадиона «Зенит-Арена» и лишился поста после назначения Александра Беглова губернатором Петербурга
Игорь Албин (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин занял должность вице-президента Газпромбанка, сообщили РБК два источника, близких к банку. Первым о назначении сообщил Telegram-канал «Незыгарь».

Функционал Албина и точная дата вступления в должность пока не известны: данные об этом не публиковались на внутреннем портале для сотрудников, уточнил один из собеседников РБК.

Албин отказался «комментировать слухи». РБК направил запрос в Газпромбанк.

Чем известен Игорь Албин

До 2014 года Албин (бывшая фамилия — Слюняев) занимал должности замминистра транспорта, сенатора от Алтайского края, губернатора Костромской области и министра регионального развития.

Вице-губернатором Петербурга он стал в ноябре 2014 года, тогда же чиновник сменил фамилию. В правительстве Санкт-Петербурга он курировал строительство, в том числе стадиона «Зенит-Арена», который возводился к чемпионату мира по футболу. Строительство объекта велось почти десять лет — с 2006 по 2017 год. За это время генподрядчик «Зенит-Арены» менялся три раза, а сметная стоимость стадиона выросла с 6,6 млрд до 43 млрд руб.

Игорь Албин не раз был вынужден отвечать на критику темпов строительства. В одном из интервью он заявил, что бакланы разрушают крышу арены «своими мощными клювами». Фраза стала интернет-мемом, а баклана сделали символом «Зенит-Арены» в сезоне-201718. Позднее Албин признался, что выдумал историю про птиц, чтобы отвлечь внимание от городских проблем.

В 2018 году, после назначения Александра Беглова губернатором Петербурга, Албин лишился своего поста. Собеседники РБК тогда утверждали, что причиной стали публичность и конфликтность бывшего вице-премьера. «Албин — уникальный человек. Его регулярно «хоронят», прочат отставку, но он все получает новые назначения», — подчеркивал тогда политолог и бывший сотрудник администрации президента Андрей Колядин.

Газпромбанк занимает третье место среди российских банков с активами 6,59 трлн руб., следует из данных «Интерфакс-ЦЭА».

С 2018 года в Газпробанке появились три новых топ-менеджера. Это Алексей Попович, назначенный курировать розничный бизнес, Оксана Панченко, которая на должности первого вице-президента отвечает за корпоративный блок, и Роман Панов, отвечающий за развитие сырьевых активов.

Авторы: Юлия Кошкина, Алина Фадеева
Теги: Газпромбанк, назначения, Игорь Албин, Игорь Слюняев
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