Frank Media узнало о возможном назначении Скоробогатовой в ВТБ

Ольга Скоробогатова может войти в правление ВТБ, где будет курировать международные платежи и финтех, сообщили источники Frank Media. В декабре она покинула пост первого зампреда ЦБ, который занимала с 2017 года

Ольга Скоробогатова (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Бывший первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова может войти в правление ВТБ, где будет курировать международные платежи и финансовые технологии, передает Frank Media со ссылкой на три источника.

«На ее плечах в Центробанке был платежный бизнес как таковой — все каналы и форматы, а также регулирование. Она была движущей силой практически всех технологических нововведений, которые ЦБ внедрял в последние годы», — приводит издание слова топ-менеджера одного из крупных банков.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ВТБ.

Скоробогатова стала зампредом ЦБ в 2014 году, а с 2017-го — первым заместителем главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. Она курировала работу департаментов, которые отвечали за национальную платежную систему, информационные и финансовые технологии, а также операции. «Ее стратегическое видение и умение воплощать в жизнь сложные технологические решения позволили создать в России продвинутую платежную инфраструктуру, которой мы можем по праву гордиться», — говорила Набиуллина. Скоробогатова покинула ЦБ 2 декабря прошлого года.

До ЦБ она работала в НКО «Объединенная расчетная система» (председатель совета директоров), Росбанке (заместитель председателя правления), Автобанке (директор департамента расчетов), банке «Москва» (замначальника внешнеэкономического отдела).

После начала военной операции на Украине Скоробогатова подпала под блокирующие санкции США. Как отмечал американский Минфин, она является куратором российской платежной системы «Мир» и «операций ЦБ на российском и зарубежных финансовых рынках».