Задорнов заявил о праве «Открытия» на два места в набсовете ВТБ

У «ФК Открытие» есть право ввести в наблюдательный совет ВТБ двух своих представителей, заявил РБК предправления «ФК Открытие» Михаил Задорнов. Банк в середине января увеличил долю в капитале ВТБ почти до 15%

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У «ФК Открытие» есть основания для введения двух представителей в набсовет ВТБ, но банк пока не принимал решение на этот счет, сообщил председатель правления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов в интервью РБК.

«Мы взвесим все наши права по закону об акционерных обществах и после этого примем решение», — сообщил банкир. На вопрос, было ли бы ему самому интересно войти в набсовет, Задорнов уточнил, что «это не самый первый для нас вопрос».

До середины января «ФК Открытие» владел 9,08% в уставном капитале ВТБ. В «Открытии» уточняли, что акции были получены от клиентов в рамках сделок РЕПО. На минувшей неделе санируемый при участии ЦБ банк «ФК Открытие» консолидировал 14,78% голосов в уставном капитале ВТБ за счет двух управляющих компаний. УК были получены банком в результате проводимой банком работы по возврату активов в периметр санации.

Выдвигать кандидатов в совет директоров или наблюдательный совет компании имеет право акционер с пакетом акций от 2% голосующих акций. По закону об акционерных обществах при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. В набсовете ВТБ сейчас 11 членов. Чтобы провести двух представителей в набсовет ВТБ, подконтрольные «ФК Открытие» компании-акционеры должны действовать согласованно с банком.

В декабре в группу банка вошли две УК — ООО «Менеджмент консалтинг» и ООО «Управляющая компания «Навигатор», управляющие 600 млрд руб. пенсионных средств, в портфелях которых было также порядка 6% акций ВТБ. Эти компании управляют пенсионными средствами негосударственных пенсионных фондов (НПФ), подконтрольных «Открытию» и вошедших в периметр санации группы — НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант», НПФ электроэнергетики, НПФ РГС, под их управлением находится 600 млрд руб.

Как пояснил Михаил Задорнов, до января 2018 года УК не находились под операционным контролем банка и самих пенсионных фондов. «Мы в декабре провели соответствующую работу и 15 января эти компании вошли в периметр группы, — отметил Михаил Задорнов. — Фактически каждый день, каждую неделю мы ведем аналогичную работу, собирая активы как на банковскую группу «Открытие», так и на «Росгосстрах».

Глава «ФК Открытие» отметил, что диалог с бывшими собственниками банка в последнее время «не самый активный», однако банк намерен его активизировать путем встреч и переговоров. При этом основного бенефициара «Открытие Холдинг» Вадима Беляева Михаил Задорнов, по его словам, видел «несколько месяцев назад».

Решение вопроса с активами, которые приобретались и финансировались за счет привлеченных «Открытие Холдинг» облигационных займов, зампред ЦБ Василий Поздышев в интервью Bloomberg в начале декабря 2017 называл одним из основных вопросов для финансового оздоровления группы «Открытие». На тот момент ЦБ, по словам Поздышева, удалось вернуть в банк активы на 31 млрд руб. и средства в объеме 15 млрд руб. Как уточнял Поздышев, в стадии оценки и оформления сейчас находятся дополнительные активы балансовой стоимостью 79 млрд руб. Часть сделок подлежит оспариванию в судебном порядке, отмечал Василий Поздышев.

При этом 8 декабря ЦБ заявил, что «завершил взаимодействие» с Вадимом Беляевым в рамках санации банка «ФК Открытие».