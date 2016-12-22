Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,31 56,51 EUR Нал. 69,85 68,80 USD Бирж. 56,75 +0,26 EUR Бирж. 69,37 +0,21 USD ЦБ. 56,59 +0,20 EUR ЦБ. 69,17 +0,15 EUR/USD 1,22 -0,01 BTC/USD Бирж. 10851,01 -545,84 MOEX 2277,89 +0,89% RTS 1264,70 +0,29% Brent 69,45 +0,19% DJIA 26113,52 +1,24% Nasdaq 7298,28 +1,03% FTSE 7725,43 -0,39%
«ФК Открытие» консолидировал 15% ВТБ
Лента новостей
Журналист назвал местью отказ пустить его в заксобрание Петербурга 01:36, Общество Армена Джигарханяна госпитализировали из здания театра в Москве 01:25, Общество Тиллерсон пообещал оставить войска США в Сирии после разгрома ИГ 01:12, Политика В Госкино Украины сообщили о запрете властей на показ «Матильды» в стране 00:35, Общество Руководство Тимирязевки объяснило увольнение протестовавшего декана 00:23, Общество Тест: как составить психологический портрет своего клиента 00:22, РБК и МегаФон За что ФСБ задержала экс-руководителя службы безопасности Березовского 00:08, Общество Адвокат Януковича рассказал о его планах вернуться на Украину 00:06, Политика «Маскировка проблемы»: о каких рисках предупредили эксперты Давоса 17 янв, 23:51, Экономика Под Ростовом-на-Дону три боевых самолета приземлились на шоссе 17 янв, 23:46, Общество МИД России осудил международную встречу по КНДР в Ванкувере 17 янв, 23:23, Политика В Россию вылетел самолет с застрявшими в Мексике туристами 17 янв, 23:17, Общество Капуста, майонез и блестки: что кидали в известных политиков 17 янв, 22:39, Общество  В банке «Российский капитал» сменят руководство 17 янв, 22:39, Финансы В Москве на рынке «Садовод» загорелся павильон 17 янв, 22:20, Общество Совфед подготовил проект санкций против Макларена и спецпрокурора США 17 янв, 22:19, Политика Охота на покупателя: как не потерять клиента на пути до продажи 17 янв, 22:13, РБК и МегаФон Bloomberg узнал о намерении Telegram выручить $1,2 млрд в ходе ICO 17 янв, 22:10, Технологии и медиа Авиакомпания «Россия» получила разрешение на вывоз туристов из Мексики 17 янв, 21:46, Общество «Сухой» ответил на разборку четырех лайнеров SSJ100 на запчасти в Мексике 17 янв, 21:43, Бизнес Порошенко заявил о поставках Javelin для Украины за счет бюджета США 17 янв, 21:33, Политика Путин поручил выдать 5 млрд руб. малым городам «напрямую» 17 янв, 21:27, Политика Компании США попросили власти ограничить закупки российского урана 17 янв, 21:24, Бизнес Адвокат огласил результаты экспертизы напавшего на ведущую «Эха Москвы» 17 янв, 21:19, Общество Лучший бомбардир «Арсенала» согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед» 17 янв, 21:09, Спорт Глава «Реновы» сообщил о планах вдвое увеличить инвестиции в 2018 году 17 янв, 20:52, Бизнес Битва за бюджет: почему правительству США грозит остановка работы 17 янв, 20:39, Политика Посольство США ответило на идею запретить дипломатам мониторинг выборов 17 янв, 20:32, Общество
«ФК Открытие» консолидировал 15% ВТБ
Санация «по списку», 17 янв, 15:56
0
«ФК Открытие» консолидировал 15% ВТБ
«ФК Открытие» за счет аффилированных компаний довел свою долю в ВТБ почти до 15%. Распоряжение таким пакетом дает широкие акционерные полномочия и позволяет претендовать на избрание представителей санируемого банка в набсовет ВТБ
Фото: Роман Яровицын / «Коммерсантъ»

Санируемый банк «ФК Открытие» консолидировал 14,78% голосов в уставном капитале банка ВТБ за счет двух управляющих компаний. Как говорится в сообщении «ФК Открытие», банк 15 января получил в косвенное распоряжение 5,7% голосов в уставном капитале ВТБ через ООО «Менеджмент консалтинг» и ООО «Управляющая компания «Навигатор». Эти компании управляют пенсионными средствами негосударственных пенсионных фондов (НПФ), подконтрольных «Открытию» и вошедших в периметр санации группы НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант», НПФ электроэнергетики, НПФ РГС. Ранее в прямом распоряжении «Открытия» находилось 9,08% акций ВТБ.

В банке «ФК Открытие» РБК уточнили, что группа «Открытие» не рассматривает долю в ВТБ как стратегическую инвестицию. «В настоящее время у нас нет планов по увеличению доли в ВТБ», — заявил РБК представитель «Открытия». «Акции ВТБ были получены банком в результате сделок, заключенных прежним менеджментом и собственниками банка. При этом основная часть бумаг была получена банком от клиентов в рамках сделок РЕПО», — добавил он.

Если владеющие акциями компании будут действовать согласованно, то распоряжение таким пакетом дает достаточно широкие акционерные полномочия и позволяет претендовать на избрание представителей в набсовет ВТБ, отмечает директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Managment Денис Спирин. Пакет от 2% акций дает возможность предложить своих кандидатов в наблюдательный совет, а учитывая пакет принадлежащих компаниям группы «ФК Открытие» акций, количество мест в набсовете и результаты последнего годового собрания, они смогут провести в совет двоих представителей.

«Мы не принимали абсолютно никакого участия в данных транзакциях. Сделки с нашими акциями и состав акционеров мы не комментируем. Решение об избрании членов наблюдательного совета ВТБ принимается на общем годовом собрании акционеров банка», — заявил представитель ВТБ. Дата следующего собрания акционеров ВТБ пока не определена.

Пенсионные корни

Когда пенсионные фонды попали в периметр санации банка «ФК Открытие», то формальный перевод на банк связанных с ними активов не был завершен, указывает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Юрий Ногин. По его словам, получение банком «ФК Открытие» в косвенное распоряжение 5,7% голосов ВТБ через две управляющие компании могло стать результатом перевода этих активов на баланс банка с других аффилированных структур. Однако нельзя исключать, что сделка могла быть и денежной — и управляющие компании были приобретены банком, продолжает аналитик. «Эти управляющие компании — кэптивные (созданные для обслуживания интересов другой компании. — РБК) и занимаются в основном сделками с негосударственными пенсионными фондами — это их основной бизнес», — указывает он.

«Эти управляющие компании все время были в периметре пенсионного бизнеса группы «Открытие». Скорее всего, изначально принимая решения забрать НПФ в периметр санации, Банк России договорился и о передаче регулятору управляющих компаний группы», — предполагает управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов.

Все три фонда группы «Открытие» входят в десятку крупнейших, работающих с пенсионными накоплениями: НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» управляет 250,2 млрд руб. накоплений от 3,5 млн человек, НПФ РГС — 179,3 млрд руб. от 3,2 млн человек и НПФ электроэнергетики — 90,7 млрд руб. от 1,1 млн человек. Согласно отчетности фондов, в третьем квартале НПФ РГС показал убыток 8,8 млрд руб., НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» — 14,9 млрд руб., НПФ электроэнергетики — 13,7 млрд руб. По итогам девяти месяцев 2017 года фонды были убыточны на 1,6 млрд, 9,9 млрд и 10,4 млрд руб. соответственно. В декабре Центробанк сообщал, что в 2018 году фонды получат от регулятора 42,9 млрд руб. финансовой помощи.

Митрофанов напоминает, что управляющие компании сейчас — единственный центр прибыли в пенсионных группах, поскольку по законодательству дивиденды собственники НПФ не могут получить раньше 2019 года. В управляющих компаниях таких ограничений нет, поэтому с фондами, как правило, работают компании, близкие к акционерам. Центробанк, таким образом, получил пенсионный бизнес группы полностью, включая ее центр прибыли, заключает аналитик.

В начале января стало известно, что «ФК Открытие» через «Менеджмент-консалтинг» и страховую компанию «Росгосстрах» является миноритарным акционером финансовой группы (ФГ) «Будущее», куда входят НПФ Бориса Минца. Как сообщал «Коммерсантъ», «ФК Открытие» принадлежит не менее 2% акций ФГ «Будущее».

Банк России в конце августа объявил о санации «ФК Открытие». Под санацию вместе с «Открытием» попали банк «Траст», «Росгосстрах», Росгосстрах Банк, НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант», НПФ электроэнергетики, НПФ РГС, «Открытие брокер», а также «Точка» и «Рокетбанк». На оздоровление «ФК Открытие», входившего в топ-10 крупнейших банков по активам, ЦБ выделил 456,2 млрд руб.

Авторы: Марина Божко, Анна Холявко, Елена Пашутинская.
Теги: ВТБ , «ФК Открытие»
Главное
Совфед подготовил проект санкций против Макларена и спецпрокурора США Политика
Материалы по теме
Письмо из ЦБ: какие сделки «Открытия» не согласовали при санации банка Финансы
ЦБ возбудил дело в отношении «Открытие Холдинга» Финансы
ЦБ стал владельцем банка «ФК Открытие» Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.