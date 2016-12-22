«ФК Открытие» консолидировал 15% ВТБ

«ФК Открытие» за счет аффилированных компаний довел свою долю в ВТБ почти до 15%. Распоряжение таким пакетом дает широкие акционерные полномочия и позволяет претендовать на избрание представителей санируемого банка в набсовет ВТБ

Фото: Роман Яровицын / «Коммерсантъ»

Санируемый банк «ФК Открытие» консолидировал 14,78% голосов в уставном капитале банка ВТБ за счет двух управляющих компаний. Как говорится в сообщении «ФК Открытие», банк 15 января получил в косвенное распоряжение 5,7% голосов в уставном капитале ВТБ через ООО «Менеджмент консалтинг» и ООО «Управляющая компания «Навигатор». Эти компании управляют пенсионными средствами негосударственных пенсионных фондов (НПФ), подконтрольных «Открытию» и вошедших в периметр санации группы НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант», НПФ электроэнергетики, НПФ РГС. Ранее в прямом распоряжении «Открытия» находилось 9,08% акций ВТБ.

В банке «ФК Открытие» РБК уточнили, что группа «Открытие» не рассматривает долю в ВТБ как стратегическую инвестицию. «В настоящее время у нас нет планов по увеличению доли в ВТБ», — заявил РБК представитель «Открытия». «Акции ВТБ были получены банком в результате сделок, заключенных прежним менеджментом и собственниками банка. При этом основная часть бумаг была получена банком от клиентов в рамках сделок РЕПО», — добавил он.

Если владеющие акциями компании будут действовать согласованно, то распоряжение таким пакетом дает достаточно широкие акционерные полномочия и позволяет претендовать на избрание представителей в набсовет ВТБ, отмечает директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Managment Денис Спирин. Пакет от 2% акций дает возможность предложить своих кандидатов в наблюдательный совет, а учитывая пакет принадлежащих компаниям группы «ФК Открытие» акций, количество мест в набсовете и результаты последнего годового собрания, они смогут провести в совет двоих представителей.

«Мы не принимали абсолютно никакого участия в данных транзакциях. Сделки с нашими акциями и состав акционеров мы не комментируем. Решение об избрании членов наблюдательного совета ВТБ принимается на общем годовом собрании акционеров банка», — заявил представитель ВТБ. Дата следующего собрания акционеров ВТБ пока не определена.

Пенсионные корни

Когда пенсионные фонды попали в периметр санации банка «ФК Открытие», то формальный перевод на банк связанных с ними активов не был завершен, указывает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Юрий Ногин. По его словам, получение банком «ФК Открытие» в косвенное распоряжение 5,7% голосов ВТБ через две управляющие компании могло стать результатом перевода этих активов на баланс банка с других аффилированных структур. Однако нельзя исключать, что сделка могла быть и денежной — и управляющие компании были приобретены банком, продолжает аналитик. «Эти управляющие компании — кэптивные (созданные для обслуживания интересов другой компании. — РБК) и занимаются в основном сделками с негосударственными пенсионными фондами — это их основной бизнес», — указывает он.

«Эти управляющие компании все время были в периметре пенсионного бизнеса группы «Открытие». Скорее всего, изначально принимая решения забрать НПФ в периметр санации, Банк России договорился и о передаче регулятору управляющих компаний группы», — предполагает управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов.

Все три фонда группы «Открытие» входят в десятку крупнейших, работающих с пенсионными накоплениями: НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» управляет 250,2 млрд руб. накоплений от 3,5 млн человек, НПФ РГС — 179,3 млрд руб. от 3,2 млн человек и НПФ электроэнергетики — 90,7 млрд руб. от 1,1 млн человек. Согласно отчетности фондов, в третьем квартале НПФ РГС показал убыток 8,8 млрд руб., НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» — 14,9 млрд руб., НПФ электроэнергетики — 13,7 млрд руб. По итогам девяти месяцев 2017 года фонды были убыточны на 1,6 млрд, 9,9 млрд и 10,4 млрд руб. соответственно. В декабре Центробанк сообщал, что в 2018 году фонды получат от регулятора 42,9 млрд руб. финансовой помощи.

Митрофанов напоминает, что управляющие компании сейчас — единственный центр прибыли в пенсионных группах, поскольку по законодательству дивиденды собственники НПФ не могут получить раньше 2019 года. В управляющих компаниях таких ограничений нет, поэтому с фондами, как правило, работают компании, близкие к акционерам. Центробанк, таким образом, получил пенсионный бизнес группы полностью, включая ее центр прибыли, заключает аналитик.

В начале января стало известно, что «ФК Открытие» через «Менеджмент-консалтинг» и страховую компанию «Росгосстрах» является миноритарным акционером финансовой группы (ФГ) «Будущее», куда входят НПФ Бориса Минца. Как сообщал «Коммерсантъ», «ФК Открытие» принадлежит не менее 2% акций ФГ «Будущее».

Банк России в конце августа объявил о санации «ФК Открытие». Под санацию вместе с «Открытием» попали банк «Траст», «Росгосстрах», Росгосстрах Банк, НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант», НПФ электроэнергетики, НПФ РГС, «Открытие брокер», а также «Точка» и «Рокетбанк». На оздоровление «ФК Открытие», входившего в топ-10 крупнейших банков по активам, ЦБ выделил 456,2 млрд руб.