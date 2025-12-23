Крупнейшая платформа для закупок впервые раскрыла выручку и прибыль

Лидер российского рынка закупок B2B-РТС, объединяющий площадки «РТС-Тендер» и B2B Center, впервые раскрыл консолидированную выручку и чистую прибыль за 2024 год. Компания рассматривает возможность IPO в 2026-м

Кирилл Толчеев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Выручка крупнейшей в России цифровой платформы для закупок государства и бизнеса B2B-РТС в 2024 году составила 8,5 млрд руб., а чистая прибыль — 3,5 млрд руб. Об этом в интервью РБК сообщил гендиректор и управляющий партнер компании Кирилл Толчеев. Он впервые раскрыл данные после консолидации бизнеса: сейчас B2B-РТС владеет 100% площадки для b2b-торговли B2B-Center и федеральной электронной площадки для госзакупок «РТС-тендер».

Ранее эти площадки раскрывали финансовые результаты по отдельности, сейчас они скрыты — в системе СПАРК последние данные датируются 2018 годом. Выручку «РТС-Тендер» как участника системы госзакупок за 2022-й раскрывал Минфин: из пояснительной записки к одному из проектов постановлений правительства следовало, что она составила 3,69 млрд руб. после 3,23 млрд руб. в 2021 году. Что касается АО «B2B-РТС», сейчас головной компании группы, то ее последний отчет о финансовых результатах также был по итогам 2022-го, до консолидации: тогда был зафиксирован убыток 68,7 млн руб. при выручке 858 млн руб., следует из данных СПАРК.

«Объединение компаний произошло в 2022 году. Сейчас у нас консолидированная отчетность. По итогам 2024 года совокупный доход В2В-РТС составил 8,5 млрд руб., чистая прибыль — 3,5 млрд руб. Все операционные компании, входящие в В2В-РТС, прибыльные. Оборот закупок, который проходит через все наши площадки, превысил 8 трлн руб. за 2024 год, в 2025 году ожидаем рост около 10%», — отметил Толчеев.

В ноябре 2025 года стало известно, что ключевой акционер — B2B-РТС — намерен провести первичное размещение акций дочерней компании на бирже «в обозримое время».

Толчеев в разговоре с РБК подтвердил эти планы. «Говорить о сроках возможного IPO преждевременно. Все зависит от рынка, за которым мы внимательно следим. Тем не менее мы готовимся и при благоприятной конъюнктуре готовы рассмотреть 2026 год», — сказал он. По словам Толчеева, сейчас B2B-РТС владеют три категории акционеров — Совкомбанк, группа финансовых инвесторов и менеджмент компании. Распределение долей он не раскрыл, как и возможную структуру будущего IPO — будет ли это допэмиссия акций (cash in) или продажа пакетов существующими акционерами (cash out); лишь подчеркнул, что для B2B-РТС выход на биржу станет «знаковым событием с точки зрения повышения прозрачности бизнеса, узнаваемости бренда».

«Мы прибыльная компания, причем стабильно прибыльная: у нас достаточно сильные финансовые показатели, отсутствует долговая нагрузка, мы регулярно более 50% чистой прибыли направляем на дивиденды», — отметил Толчеев.