Совкомбанк запланировал вывести на IPO крупнейшую платформу для закупок

Крупнейшая в России платформа для закупок — B2B-РТС — может стать публичной компанией, узнал РБК. Ее основной акционер — Совкомбанк — планирует вывести «закупочную дочку» на IPO, чтобы поднять ее балансовую стоимость

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Совкомбанк намерен провести первичное размещение акций (IPO) крупнейшей российской цифровой платформы для закупок B2B-РТС. Такие планы на встрече с инвесторами в пятницу, 14 ноября, озвучил совладелец и первый зампред кредитной организации Сергей Хотимский, сообщил РБК источник, присутствовавший на мероприятии. О том, что подобная сделка готовится, также знает источник РБК на финансовом рынке.

Во время выступления Хотимский упомянул, что «дочка Совкомбанка в закупках» может выйти на IPO «в какое-то обозримое время». По его словам, историческая цена этого актива на балансе банка не очень высокая, а значит при выводе «дочки» на биржу ее цена может существенно вырасти. Отвечая на вопросы инвесторов, топ-менеджер не назвал конкретные сроки размещения акций B2B-РТС, но отметил, что хотя компания и находится «в высокой степени готовности» к IPO, сделка точно не состоится в 2025 году.

Выход B2B-РТС на биржу возможен уже в 2026 году, но точные сроки еще не определены, сказал источник РБК.

Изначально Совкомбанк являлся основным владельцем площадки для госзакупок «РТС-тендер». В июне 2021 года эта структура приобрела B2B-Center, а Совкомбанк остался в составе акционеров. Сейчас B2B-РТС — крупнейшая российская цифровая платформа для электронной торговли и оптимизации закупочных процессов. Она объединяет площадку для b2b-торговли и вендора B2B-Center, федеральную электронную площадку для госзакупок «РТС-тендер», а также IT-компанию OTC. По состоянию на 2025 год платформа B2B-РТС вошла в топ-10 поставщиков IT-услуг в России. Состав ее акционеров в настоящее время не раскрывается.

Совкомбанк сам провел IPO в конце 2023 года. На 1 октября в свободном обращении находилось 15% акций кредитной организации. Их держателями выступают 159 тыс. частных инвесторов. Мажоритарный пакет (65%) контролирует МКАО «Совко Капитал Партнерс», зарегистрированная в Калининградском специальном административном районе (САР), 20% принадлежит «прочим инвесторам», а 0,3% приходится на казначейские акции, следует из презентации Совкомбанка.