ЦБ назвал число подключенных к Системе быстрых платежей зарубежных банков

По данным ЦБ, к Системе быстрых платежей подключены уже 12 иностранных банков — из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана

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К Системе быстрых платежей (СБП), с помощью которой россияне могут переводить деньги, к настоящему моменту подключены 12 банков из-за пределов России. Об этом заявил замдиректора департамента национальной платежной системы Банка России Олег Перестенко.

«С июля этого года реализована возможность трансграничных переводов через иностранные банки — косвенные участники. На сегодня у нас 12 иностранных банков подключены из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана», — сказал Перестенко, выступая на конференции Ассоциации российских банков (цитата по «РИА Новости»).

В середине ноября ЦБ утвердил для физических лиц единую комиссию за трансграничные переводы через СБП в размере 6 руб. вне зависимости от суммы перевода. Взимать комиссию будут с клиентов банков-отправителей с 19 декабря, внутри страны переводы через СБП в пределах установленного лимита останутся бесплатными.

СБП позволяет мгновенно переводить деньги из банка в банк по номеру привязанного к банковскому счету мобильного телефона. По требованию ЦБ банки не взимают комиссии за переводы на общую сумму до 100 тыс. руб. в месяц. При исчерпании этого лимита тариф вознаграждения может быть установлен на уровне 0,5%, но не более 1,5 тыс. руб. за операцию.

23 ноября банк ВТБ сообщил, что завершает тестирование сервиса СБП для трансграничных переводов. «Сервис позволит существенно повысить клиентский опыт трансграничных переводов и ускорить зачисление средств, поскольку деньги будут поступать мгновенно», — отмечается в сообщении банка.

В октябре ВТБ и Тинькофф Банк сообщали о росте числа трансграничных переводов в страны ближнего зарубежья через свои сервисы международных переводов. Клиентами ВТБ большинство переводов было отправлено в Белоруссию, Казахстан и Армению, у клиентов Тинькофф Банка самая популярная страна по объему переводов по номеру телефона — Узбекистан, на втором месте — Таджикистан.