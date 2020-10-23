Набиуллина назвала срок предварительного запуска цифрового рубля

ЦБ считает этот проект многообещающим — он органично вписывается в развитие цифровой экономики в России, добавила Набиуллина: «Происходит цифровая трансформация. Безусловно, должна происходить трансформация и системы расчетов. Мы видим, как бурно развиваются в нашей стране разные платежные технологии, мобильный банкинг, дистанционные услуги. Цифровой рубль — дальнейший шаг в этом направлении».
По словам Набиуллиной, Банк России не ставит задачи вытеснить цифровым рублем из оборота какой-либо другой вид денег и сэкономить на эмиссии бумажных банкнот. «Если даже будет принято положительное решение по введению цифрового рубля, его распространение будет плавным. Люди будут присматриваться, приглядываться (и бизнес тоже) к тому, что это, что можно с помощью цифрового рубля делать. И здесь, конечно, очень важны и программы финансовой грамотности для того, чтобы люди с уверенностью могли пользоваться цифровым рублем», — резюмировала Набиуллина.
Преимуществами цифрового рубля, по мнению Набиуллиной, являются, в частности, возможность проведения расчетов офлайн в условиях отсутствия интернета, а также то, что эмитентом цифрового рубля будет сам ЦБ. «Люди и бизнес хотят быстрых, удобных, практически моментальных расчетов», — добавила она, уточнив, что расчеты в офлайне пока являются вызовом для ЦБ, так как готовых решений по такой технологии пока нет.
Минусы цифрового рубля в первую очередь связаны с цифровой безопасностью, предупредила Набиуллина. «Также предметом для анализа и понимания является то, как его распространение может повлиять на финансовую сферу в целом. Хотя я считаю, что здесь риски совсем небольшие, потому что весь инструментарий, в том числе наше взаимодействие с банками по управлению ликвидностью в этих условиях, мы понимаем», — отметила глава ЦБ.
О том, что ЦБ рассматривает возможность создания своей цифровой валюты, глава ЦБ впервые заявила летом 2019 года. Согласно докладу, ЦБ будет выпускать такой рубль в виде цифрового кода, хранящегося в специальном электронном кошельке. Участие банков в этом проекте пока обсуждается. Отзывы по докладу регулятор собирает до 31 декабря.