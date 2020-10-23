Набиуллина назвала срок предварительного запуска цифрового рубля

Банк России считает реальным запуск технологии цифрового рубля уже в следующем году. Одно из основных его преимуществ — возможность расплачиваться офлайн. Минусы связаны с безопасностью расчетов, рассказала Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Банк России может запустить пилотирование цифрового рубля в конце 2021 года, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

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На прошлой неделе ЦБ выпустил доклад о целесообразности запуска в России цифрового рубля. Он должен стать третьей формой денег наряду с наличными и безналичными и эмитироваться Банком России.

«После обсуждения консультационного доклада, если будет принято решение о целесообразности запуска, мы подготовим полноценную концепцию. Затем должен быть обязательный этап пилотирования на ограниченном количестве пользователей для того, чтобы все было отработано и мы понимали, как это работает. И такое пилотирование мы считаем возможным где-то к концу следующего года. И по мере получения этих результатов будем двигаться дальше», — сказала Набиуллина. Она подчеркнула, что запуск цифрового рубля «вполне реален» в ближайшем будущем, однако сначала необходимо оценить баланс его плюсов и рисков.