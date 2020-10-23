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Финансы ,  
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Набиуллина назвала срок предварительного запуска цифрового рубля

Банк России считает реальным запуск технологии цифрового рубля уже в следующем году. Одно из основных его преимуществ — возможность расплачиваться офлайн. Минусы связаны с безопасностью расчетов, рассказала Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Банк России может запустить пилотирование цифрового рубля в конце 2021 года, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

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На прошлой неделе ЦБ выпустил доклад о целесообразности запуска в России цифрового рубля. Он должен стать третьей формой денег наряду с наличными и безналичными и эмитироваться Банком России.

ЦБ анонсировал разработку цифрового рубля
Финансы
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

«После обсуждения консультационного доклада, если будет принято решение о целесообразности запуска, мы подготовим полноценную концепцию. Затем должен быть обязательный этап пилотирования на ограниченном количестве пользователей для того, чтобы все было отработано и мы понимали, как это работает. И такое пилотирование мы считаем возможным где-то к концу следующего года. И по мере получения этих результатов будем двигаться дальше», — сказала Набиуллина. Она подчеркнула, что запуск цифрового рубля «вполне реален» в ближайшем будущем, однако сначала необходимо оценить баланс его плюсов и рисков.

ЦБ считает этот проект многообещающим — он органично вписывается в развитие цифровой экономики в России, добавила Набиуллина: «Происходит цифровая трансформация. Безусловно, должна происходить трансформация и системы расчетов. Мы видим, как бурно развиваются в нашей стране разные платежные технологии, мобильный банкинг, дистанционные услуги. Цифровой рубль — дальнейший шаг в этом направлении».

По словам Набиуллиной, Банк России не ставит задачи вытеснить цифровым рублем из оборота какой-либо другой вид денег и сэкономить на эмиссии бумажных банкнот. «Если даже будет принято положительное решение по введению цифрового рубля, его распространение будет плавным. Люди будут присматриваться, приглядываться (и бизнес тоже) к тому, что это, что можно с помощью цифрового рубля делать. И здесь, конечно, очень важны и программы финансовой грамотности для того, чтобы люди с уверенностью могли пользоваться цифровым рублем», — резюмировала Набиуллина.

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Преимуществами цифрового рубля, по мнению Набиуллиной, являются, в частности, возможность проведения расчетов офлайн в условиях отсутствия интернета, а также то, что эмитентом цифрового рубля будет сам ЦБ. «Люди и бизнес хотят быстрых, удобных, практически моментальных расчетов», — добавила она, уточнив, что расчеты в офлайне пока являются вызовом для ЦБ, так как готовых решений по такой технологии пока нет.

Минусы цифрового рубля в первую очередь связаны с цифровой безопасностью, предупредила Набиуллина. «Также предметом для анализа и понимания является то, как его распространение может повлиять на финансовую сферу в целом. Хотя я считаю, что здесь риски совсем небольшие, потому что весь инструментарий, в том числе наше взаимодействие с банками по управлению ликвидностью в этих условиях, мы понимаем», — отметила глава ЦБ.

О том, что ЦБ рассматривает возможность создания своей цифровой валюты, глава ЦБ впервые заявила летом 2019 года. Согласно докладу, ЦБ будет выпускать такой рубль в виде цифрового кода, хранящегося в специальном электронном кошельке. Участие банков в этом проекте пока обсуждается. Отзывы по докладу регулятор собирает до 31 декабря.

Автор
Евгения Чернышова
Банк России Эльвира Набиуллина цифровой рубль
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