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Банк России выпустил серебряную монету с эмблемой «Спартака»
Тираж монеты номиналом 1 руб. составил 10 тыс. штук
Банк России выпустил в обращение памятные серебряные монеты номиналом 1 рубль из серии «Российский спорт»: «Спартак» и «Трудовые резервы». Об этом сообщается на сайте банка.
Тираж каждой из монет — 10 тыс. штук.
Серебряные монеты номиналом 1 руб. (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба сплава — 925) имеют форму круга диаметром 25,0 мм.
В ноябре 2023 года Банк России выпустил монеты ЦСКА, «Локомотива» и «Динамо».