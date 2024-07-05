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Банк России выпустил серебряную монету с эмблемой «Спартака»

Тираж монеты номиналом 1 руб. составил 10 тыс. штук
Фото: Банк России
Фото: Банк России

Банк России выпустил в обращение памятные серебряные монеты номиналом 1 рубль из серии «Российский спорт»: «Спартак» и «Трудовые резервы». Об этом сообщается на сайте банка.

Тираж каждой из монет — 10 тыс. штук.

Серебряные монеты номиналом 1 руб. (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба сплава — 925) имеют форму круга диаметром 25,0 мм.

В ноябре 2023 года Банк России выпустил монеты ЦСКА, «Локомотива» и «Динамо».

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ФК Спартак Москва монеты Банк России
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