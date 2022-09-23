Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 58,94 (-1,27) Инвестиции, 22 сен, 16:09
Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 59,83 (-1,04) Инвестиции, 22 сен, 16:09
Как пополнить бюджет страны с помощью необычных автономеров Партнерский проект, 06:49
В рейтинге мировых финансовых центров Москва опустилась на 22 позиции Финансы, 06:45
Фигуранты дела о гибели детей в лагере «Холдоми» получили до 9 лет тюрьмы Общество, 06:20
Глава Приморья призвал отказаться от праздников на фоне мобилизации Политика, 05:39
Politico сообщила о препятствиях для поставок американских танков Украине Политика, 05:25
Лавров и Гуттериш обсудили продуктовую сделку и эффективность работы ООН Политика, 05:04
Белоруссия ввела запрет на вывоз автомобилей. Что нужно знать про Россию Авто, 05:00
Работодатели начали лояльнее относиться к вейпам Общество, 05:00
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Зеленский попросил у Германии танки Политика, 04:33
Глава МИД Венгрии пообещал «не гнаться» за новыми санкциями против России Экономика, 04:14
На Дальнем Востоке началось голосование о присоединении ДНР и ЛНР Политика, 03:54
В Черногории парламент предложил начать отставку президента Джукановича Политика, 03:18
ЕС решил ускорить введение потолка цен на российскую нефть Экономика, 03:09
МВД объявило в розыск трех бывших сотрудников студенческого журнала Doxa Политика, 02:40
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Финансы ,  
0 

В рейтинге мировых финансовых центров Москва опустилась на 22 позиции

Российская столица опустилась с 51 строки на 77-ую. Санкт-Петербург тоже потерял прежние позиции, оказавшись на 114 месте вместо 97-ого. Причиной считают разрыв западными странами связей с Россией
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В рейтинге ведущих финансовых центров мира (The Global Financial Centres Index, GFCI), который составляет британская аналитическая группа Z/Yen и Институт развития Китая, Москва оказалась на 73 месте, потеряв 22 позиции по сравнению с прошлым индексом, вышедшим этой весной, следует из отчета Z/Yen.

В мартовском рейтинге Москва занимала 51 строку с 641 баллом, теперь же у российской столицы 614 баллов. Опустился ниже в индексе и Санкт-Петербург — на 17 позиций, с 97-й строки на 114-ую. Однако количество баллов, которые присудили городу, выросло с 549-ти до 565-ти.

Сильнее Москвы позиции в рейтинге «сдала» только столица Индонезии, Джакарта, она опустилась сразу на 26 мест ниже.

Власти введут новый рейтинг развития регионов по 54 критериям
Политика
Дмитрий Чернышенко

В новом рейтинге поменялась первая пятерка: хотя свои позиции сохранили Нью-Йорк (первое место уже четвертый год подряд, указывает Reuters) и Лондон (второе), на третьем месте оказался Сингапур, хотя ранее эту строку занимал Гонконг. Сейчас он на четвертой позиции, где полгода назад был Шанхай (его вытеснили на шестую позицию).

Замыкает пятерку Сан-Франциско, который раньше был на седьмом месте. Теперь эту позицию занимает Лос-Анджелес, в прошлом рейтинге бывший на пятом месте.

Среди городов бывшего СНГ выше Москвы в рейтинге находится только столица Казахстана Нур-Султан (недавно ее снова переименовали в Астану) — 66 строка, на восемь позиций лучше, чем в прошлом рейтинге. Еще один казахстанский город, Алмата, занимает 89 место (минус 14 позиций).

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году
Инструкции
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Как Amazon заслужил репутацию работодателя-монстра — в шести пунктах
Статьи
Pro
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Минфин снова размещает ОФЗ. Стоит ли инвестировать в госдолг
Статьи
Pro
Фото: Seth Wenig / AP Стартапер в 46 лет: как айтишник сделал $1 млрд на кредитах для студентов
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images «Зарплата не растет годами»: каково работать в Cisco — в 5 пунктах
Статьи
Pro
Morgan Stanley: лекарства от ожирения станут золотой жилой для бигфармы
Прогнозы
Pro
Фото: Guang Niu / Reuters Доллар за 120: когда ждать новой реальности
Статьи

Вышедший GFCI является 32-м по счету. Всего в рейтинге представлены 119 финансовых центров. Для оценки берутся более 150 количественных показателей, которые предоставляют Всемирный банк, ООН и другие организации.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова
финансовые центры мировая экономика Москва
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Составители Шанхайского рейтинга вузов выбрали лучший университет мира
Общество
Российский паспорт в рейтинге свободы поездок оказался ниже гондурасского
Общество
Москва вошла в тройку рейтинга самых благополучных регионов России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter