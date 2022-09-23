В рейтинге мировых финансовых центров Москва опустилась на 22 позиции

Российская столица опустилась с 51 строки на 77-ую. Санкт-Петербург тоже потерял прежние позиции, оказавшись на 114 месте вместо 97-ого. Причиной считают разрыв западными странами связей с Россией

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В рейтинге ведущих финансовых центров мира (The Global Financial Centres Index, GFCI), который составляет британская аналитическая группа Z/Yen и Институт развития Китая, Москва оказалась на 73 месте, потеряв 22 позиции по сравнению с прошлым индексом, вышедшим этой весной, следует из отчета Z/Yen.

В мартовском рейтинге Москва занимала 51 строку с 641 баллом, теперь же у российской столицы 614 баллов. Опустился ниже в индексе и Санкт-Петербург — на 17 позиций, с 97-й строки на 114-ую. Однако количество баллов, которые присудили городу, выросло с 549-ти до 565-ти.

Сильнее Москвы позиции в рейтинге «сдала» только столица Индонезии, Джакарта, она опустилась сразу на 26 мест ниже.

В новом рейтинге поменялась первая пятерка: хотя свои позиции сохранили Нью-Йорк (первое место уже четвертый год подряд, указывает Reuters) и Лондон (второе), на третьем месте оказался Сингапур, хотя ранее эту строку занимал Гонконг. Сейчас он на четвертой позиции, где полгода назад был Шанхай (его вытеснили на шестую позицию).

Замыкает пятерку Сан-Франциско, который раньше был на седьмом месте. Теперь эту позицию занимает Лос-Анджелес, в прошлом рейтинге бывший на пятом месте.

Среди городов бывшего СНГ выше Москвы в рейтинге находится только столица Казахстана Нур-Султан (недавно ее снова переименовали в Астану) — 66 строка, на восемь позиций лучше, чем в прошлом рейтинге. Еще один казахстанский город, Алмата, занимает 89 место (минус 14 позиций).

Читайте на РБК Pro Pro Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году Инструкции Pro Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе Статьи Pro Как Amazon заслужил репутацию работодателя-монстра — в шести пунктах Как Amazon заслужил репутацию работодателя-монстра — в шести пунктах Статьи Pro Минфин снова размещает ОФЗ. Стоит ли инвестировать в госдолг Минфин снова размещает ОФЗ. Стоит ли инвестировать в госдолг Статьи Pro Стартапер в 46 лет: как айтишник сделал $1 млрд на кредитах для студентов Стартапер в 46 лет: как айтишник сделал $1 млрд на кредитах для студентов Статьи Pro «Зарплата не растет годами»: каково работать в Cisco — в 5 пунктах «Зарплата не растет годами»: каково работать в Cisco — в 5 пунктах Статьи Pro Morgan Stanley: лекарства от ожирения станут золотой жилой для бигфармы Morgan Stanley: лекарства от ожирения станут золотой жилой для бигфармы Прогнозы Pro Доллар за 120: когда ждать новой реальности Доллар за 120: когда ждать новой реальности Статьи

Вышедший GFCI является 32-м по счету. Всего в рейтинге представлены 119 финансовых центров. Для оценки берутся более 150 количественных показателей, которые предоставляют Всемирный банк, ООН и другие организации.