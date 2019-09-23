Елизавета Голикова назначена старшим вице-президентом ВТБ

В августе Голикова покинула должность соруководителя объединенной редакции РБК, сообщив, что продолжит работу за пределами медиахолдинга, в сфере, не связанной с журналистикой

Елизавета Голикова (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бывший соруководитель объединенной редакции РБК Елизавета Голикова назначена руководителем департамента по работе со средствами массовой информации — старшим вице-президентом банка ВТБ. Ранее занимавший эту должность Вадим Суховерхов назначен старшим вице-президентом. Об этом говорится в официальном сообщении банка (есть у РБК).

По словам президента — председателя правления ВТБ Андрея Костина, Голикова займется реализацией стратегических задач банка в области управления репутацией и коммуникаций.

«Я уверен, что многолетний опыт Елизаветы позволит банку укрепить позиции ВТБ в этой сфере», — отметил Костин.

Голикова с 2000 года работала на различных должностях в издательском доме «Коммерсантъ». В 2013 году назначена главным редактором TASS.ru. В 2016-м возглавила объединенную редакцию РБК.