РБК объявляет об изменениях в руководстве объединенной редакции

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 66,85 +0,33 EUR Бирж. 74,18 +0,43 Brent 59,30 +1,06% USD Нал. 67,22 66,34 EUR Нал. 74,60 73,66 USD ЦБ 66,61 +0,61 EUR ЦБ 73,95 +0,73 EUR/USD 1,1098 +0,0009 BTC/USD Бирж. 10 750,63 +405,63 IMOEX 2 644,42 +1,12% RTSI 1 246,23 +0,52% DJIA 26 089,84 +0,79% Nasdaq 7 975,83 +1,01%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
ТМК ₽85,64 (+53,26%) прогноз Sova capital к 13.05.20
OBUV ₽103 (+81,82%) прогноз Ренессанс Капитал к 08.04.20
AbbVie $77 (+16,58%) прогноз CFRA к 24.07.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
General Electric $5 (-42,73%) прогноз JP Morgan к 08.04.20
ТМК ₽85,64 (+53,26%) прогноз Sova capital к 13.05.20
OBUV ₽103 (+81,82%) прогноз Ренессанс Капитал к 08.04.20
AbbVie $77 (+16,58%) прогноз CFRA к 24.07.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
General Electric $5 (-42,73%) прогноз JP Morgan к 08.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 66,61 (+0,61) Quote, 12:48
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 73,95 (+0,73) Quote, 12:48
Россельхознадзор вернул партию живых насекомых в Великобританию Общество, 17:25 США согласились продлить лицензию Huawei еще на 90 дней Бизнес, 17:20 На следующую смену парадигмы в ретейле уйдет 10–15 лет Pro, 17:20 Российский новейший фрегат с ракетами «Калибр» вернулся из кругосветки Общество, 17:19 В Свердловской области загорелся завод по переработке взрывчатки Общество, 17:16 Рождаемость за полгода выросла только в двух регионах России Экономика, 17:10 Трое мирных жителей погибли при обстреле турецкого конвоя в Сирии Политика, 17:09 Рогозин ответил на шутку о дыре в ракете «Союз» Общество, 17:06 Путин прилетел во Францию Политика, 17:02 Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи Общество, 17:00 Умер один из богатейших миллиардеров Дании Ларс Ларсен Бизнес, 17:00 СМИ сообщили о покупке «Зенитом» у «Уфы» своего воспитанника за €2 млн Спорт, 16:54 Второе место «Локомотива» и новое оскорбление судей. Итоги тура РПЛ Спорт, 16:53 Сопровождавшие самолет делегации Путина истребители попали на видео Общество, 16:50
Общество ,  
0 
РБК объявляет об изменениях в руководстве объединенной редакции

На пост руководителя объединенной редакции медиахолдинга назначен Петр Канаев. С 2017 года он занимал должность первого заместителя соруководителей объединенной редакции. В новой должности руководителя он будет отвечать за работу сайта rbc.ru и газеты РБК.

«Сайт и газета РБК занимают ведущие позиции на российском медиарынке. Руководить такими СМИ — большая ответственность и настоящий профессиональный вызов, — сказал Канаев. Он заверил, что редакционная политика РБК меняться не будет.

Игорь Тросников, занимавший пост соруководителя объединенной редакции, назначен заместителем генерального директора РБК. Он будет курировать процессы интеграции контентных подразделений РБК, повышения их экономической эффективности и трансформацию в контексте общей стратегии развития холдинга.

«Медиарынок диктует новые требования к созданию и дистрибуции контента, повышению эффективности редакционных подразделений. Это амбициозная задача, и я благодарен руководству РБК за доверие и возможность профессионального роста», — заявил Тросников.

«РБК всегда был лидером изменений в индустрии, не боялся экспериментов и новых подходов к организации производственных процессов. Я уверен, что менеджерский опыт Игоря поможет нам создать по-настоящему современную и эффективную структуру производства контента», — добавил генеральный директор холдинга РБК Николай Молибог.

Елизавета Голикова, занимавшая пост соруководителя объединенной редакции РБК, продолжит профессиональную деятельность за пределами медиахолдинга, в сфере, не связанной с журналистикой.

«За три года работы в РБК нам удалось сформировать лучшую, на мой взгляд, команду на рынке медиа. Это позволит компании и в будущем делать максимум возможного для увеличения качества контента и наращивания целевой аудитории», — уверена Голикова.

РБК — ведущий мультимедийный холдинг России, лидер среди новостных бизнес-медиа, а также в сегменте регистрации доменов и хостинга. Совокупная выручка группы РБК в 2018 году составила 5,941 млрд руб. Больше половины общей выручки — 3,213 млрд руб. — составила выручка сегмента «b2c информация и сервисы» (в него входят сайт rbc.ru, телеканал РБК, газета и журнал РБК, а также проекты «РБК Недвижимость», Autonews, «РБК Стиль» и «РБК Спорт»).

Автор: Редакция РБК
Теги: РБК
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter