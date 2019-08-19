РБК объявляет об изменениях в руководстве объединенной редакции

На пост руководителя объединенной редакции медиахолдинга назначен Петр Канаев. С 2017 года он занимал должность первого заместителя соруководителей объединенной редакции. В новой должности руководителя он будет отвечать за работу сайта rbc.ru и газеты РБК.

«Сайт и газета РБК занимают ведущие позиции на российском медиарынке. Руководить такими СМИ — большая ответственность и настоящий профессиональный вызов, — сказал Канаев. Он заверил, что редакционная политика РБК меняться не будет.

Игорь Тросников, занимавший пост соруководителя объединенной редакции, назначен заместителем генерального директора РБК. Он будет курировать процессы интеграции контентных подразделений РБК, повышения их экономической эффективности и трансформацию в контексте общей стратегии развития холдинга.

«Медиарынок диктует новые требования к созданию и дистрибуции контента, повышению эффективности редакционных подразделений. Это амбициозная задача, и я благодарен руководству РБК за доверие и возможность профессионального роста», — заявил Тросников.

«РБК всегда был лидером изменений в индустрии, не боялся экспериментов и новых подходов к организации производственных процессов. Я уверен, что менеджерский опыт Игоря поможет нам создать по-настоящему современную и эффективную структуру производства контента», — добавил генеральный директор холдинга РБК Николай Молибог.