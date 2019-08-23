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Mastercard допустила утечку данных 90 тыс. клиентов
Данные почти 90 тыс. клиентов бонусной программы Mastercard в Германии были опубликованы на онлайн-форуме. В компании заявили, что за данную информацию отвечал сторонний подрядчик, и пообещали провести расследование
Фото: Patrick T. Fallon / Bloomberg

Европейское отделение Mastercard сообщило властям Бельгии и Германии об утечке данных, которая затронула жителей этих стран, передает Bloomberg со ссылкой на заявление немецкого и бельгийского регуляторов.

В бельгийском ведомстве сообщили, что Mastercard обнаружила утечку 19 августа. По данным властей, она затронула «большое количество» клиентов, значительная часть из которых — граждане Германии. Немецкий регулятор заявил, что провел расследование и уже удалил опубликованные персональные данные.

Какого рода данные попали в Сеть, не уточняется. По данным немецкого издания Chip Online, речь идет о таблице, которая содержит имена клиентов, адреса их электронной почты, четыре последние цифры номера карты, а в некоторых случаях реальные адреса и номера телефонов. Файл с ней был размещен на одном из онлайн-форумов и впоследствии был удален. В нем содержалась информация о почти 90 тыс. клиентов Mastercard.

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Согласно заявлению Mastercard, инцидент затронул клиентов программы лояльности под названием Specials в Германии, за работу над которой отвечает сторонний подрядчик. Случившееся не имеет отношения к самой платежной системе, утверждают в компании.

«Мы очень серьезно относимся к конфиденциальности и безопасности и принимаем все возможные действия для расследования и решения проблемы», —цитирует агентство заявление Mastercard.

Автор: Константин Нагаев
Теги: MasterCard, утечка данных
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