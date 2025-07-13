Суд в Италии обязал Unicredit уйти из России для покупки другого банка

Суд в Италии обязал Unicredit прекратить деятельность в России за девять месяцев в рамках сделки по поглощению Banco BPM. Такое условие выдвинуло правительство Италии. Unicredit намерен уйти с российского рынка к середине 2026-го

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Административный суд региона Лацио поддержал требование итальянского правительства к банку Unicredit об уходе последнего с российского рынка в течение девяти месяцев для одобрения сделки по поглощению банковской группы Banco BPM. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на решение суда.

Также суд поддержал условие о сохранении Unicredit внутренних инвестиций в недавно приобретенную Anima Holding SpA, принадлежащую Banco BPM.

При этом суд отменил другие два условия кабмина: снизить соотношение кредитов к депозитам в Banco BPM и Uniсredit в Италии на пять лет и не снижать текущий уровень портфеля проектного финансирования Banco BPM и Uniсredit в Италии.

Все стороны сочли вердикт суда выигрышным для себя. Так, представитель итальянского правительства заявил, что Рим приветствует это решение, поскольку оно в значительной степени подтверждает его требования. В Banco BPM заняли схожую позицию и призвали Uniсredit разъяснить намерения в рамках текущего предложения.

В Uniсredit обратили внимание, что суд удовлетворил апелляцию, потребовав принятия нового постановления для сохранения действующих условий. «Uniсredit продолжает оценивать развивающуюся ситуацию и своевременно предпримет все необходимые дальнейшие шаги», — сказал представитель банка Bloomberg.

Однако, отмечает агентство, неясно, будет ли Unicredit и дальше добиваться сделки, поскольку часть требований правительства суд удовлетворил, а срок действия текущего предложения о покупке 100% акций Banco BPM истекает 23 июля. Глава Unicredit Андреа Орчел до этого предупреждал, что окончательное решение по сделке может быть принято «не вовремя» и тогда она «может быть отклонена».

Bloomberg пишет, что это знаковое решение в условиях, когда итальянское правительство пытается создать новую банковскую группу, конкурирующую с Unicredit и Intesa Sanpaolo SpA.

Uniсredit объявил о планах приобрести акции BPM на €14 млрд в ноябре 2024-го после получения одобрения от итальянского регулятора Consob. В начале апреля этого года Reuters со ссылкой на источники сообщал, что правительство склоняется к согласованию сделки Uniсredit по поглощению Banco BPM.

В том же месяце Reuters и Il Messaggero рассказали о планах итальянского правительства поставить выход Unicredit из России «как можно скорее» условием сделки. В мае Орчел заявил о намерениях банка подать иск в административный суд из-за «существующих сомнений в законности» выдвигаемых кабмином требований.

В России Uniсredit SpA действует через дочерний ЮниКредит Банк, который входит в список системно значимых банков России. Весной 2022 года Орчел заявил, что банк рассматривает возможность ухода из России. Спустя два года Европейский центральный банк усилил давление на европейские кредитные организации, чьи «дочки» продолжили работать в России, после чего Uniсredit обратился с иском против регулятора о нарушении принципа «уважения частной собственности».

«Если меня не заставят, я не продам [активы] в России за один евро или за что-то, что не будет справедливой ценой», — утверждал Орчел.

Unicredit планирует завершить деятельность в России к середине 2026 года. Банк отчитывался о сокращении портфелей депозитов и выданных кредитов. В мае Reuters сообщил, что три компании из ОАЭ обратились в Минфин Италии с предложением купить российскую «дочку» Unicredit со скидкой 60% от рыночной стоимости. «Коммерсантъ» писал, что бенефициаром сделки могут стать структуры «Альфа-групп», подтверждений этому не было.