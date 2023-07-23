Появились данные о доли рубля в оплате экспорта из России в разных частях мира

₽, $, ₹: чем платят за экспорт из России в разных частях мира

За экспорт из России рублем чаще всего расплачиваются в Европе (49,8% от всех расчетов) и в Азии (36,3%). Такие данные приводятся в опубликованной ЦБ структуре валют экcпорта и импорта, обнародование которой регулятор возобновил спустя 1,5 года. При этом доля рубля в расчетах с Россией за экспорт выросла с 13% в 2021 году до более чем 40% в 2023 году.