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Финансы ,  
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ЦБ предложил отменить налоговый вычет на покупку зарубежных акций
ЦБ обсуждает запрет на покупку иностранных акций на индивидуальные инвестиционные счета — это не позволит гражданам получить налоговый вычет за такие инвестиции. Такие же ограничения возможны и в отношении валюты
Фото: Wu Hong / EPA / ТАСС

ЦБ обсуждает с депутатами и участниками финансового рынка возможность запретить гражданам приобретать на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) ценные бумаги иностранных компаний, сообщили РБК три источника на финансовом рынке. Регулятор обеспокоен тем, что государство, предоставляя налоговый вычет на такие инвестиции, поддерживает средствами бюджета вливания в зарубежный капитал, пояснил один из собеседников РБК.

Пресс-служба ЦБ в ответе на запрос РБК не подтвердила и не опровергла вынесение на обсуждение такого предложения: «Тема совершенствования законодательства по ИИС обсуждается на площадке Госдумы в рамках рабочей группы. Рассматриваются различные предложения, идет дискуссия, какие-либо окончательные решения не приняты». В Минфине такие поправки не прорабатываются, заявил представитель министерства.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал, что не помнит именно такого предложения ЦБ. Но с его участием обсуждался другой запрет — на покупку на ИИС иностранной валюты, отметил он: предоставляя налоговый вычет, государство фактически ее стимулирует. Обсуждения об иностранных акциях и о валюте — это скорее прощупывание почвы со стороны ЦБ, сказал один из источников РБК.

Индивидуальные инвестиционные счета были введены в 2015 году для стимулирования интереса населения к долгосрочным инвестициям в ценные бумаги. Человек зачисляет на такой счет средства (до 1 млн руб. в год), которые затем использует для инвестиций. Основное преимущество ИИС перед обычным брокерским счетом — возможность получения одного из двух налоговых вычетов: на взнос (в размере 13% на внесенные средства) либо на полученный от инвестирования с ИИС доход (полностью, при закрытии счета).

Apple и Facebook для профессионалов

Сейчас в Госдуме готовится ко второму чтению законопроект, ограничивающий среди прочего вложения непрофессиональных инвесторов в акции зарубежных компаний. Документ, внесенный в конце 2018 года группой депутатов во главе с Аксаковым, вводит категорию особо защищаемых неквалифицированных инвесторов, которым покупка таких бумаг будет недоступна без дополнительного тестирования. Крупнейшие игроки и саморегулируемые организации фондового рынка обращались к Аксакову и председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с предложением отменить это ограничение, но, судя по последней версии поправок к законопроекту, оно остается в силе. «Если мы хотим, чтобы на фондовый рынок пришел массовый инвестор, чтобы этот инструмент стал привлекательным для миллионов наших граждан, значит, наша главная задача — защитить права начинающих неквалифицированных инвесторов», — объяснил необходимость законопроекта первый зампред регулятора Сергей Швецов. О запрете на инвестиции в иностранные акции с ИИС в документе не говорится, а вложения в валюту он не регулирует.

Масштабы бюджетной поддержки

Через ИИС на фондовый рынок приходят новые деньги, которые раньше люди держали, например, на банковских депозитах, замечает управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов. И поскольку государство поддерживает этот переход прямым налоговым вычетом, с его стороны логично корректировать формат ИИС так, чтобы не только способствовать развитию фондового рынка, но и поддерживать российских эмитентов. «У российских властей нет задачи помогать иностранному бизнесу привлекать капитал», — констатирует эксперт.

По данным ЦБ, на конец первого квартала 2019 года россияне открыли 722 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов, общий объем активов на них достиг 108,6 млрд руб. О том, какую долю этих инвестиций составляют иностранные ценные бумаги, можно судить по последним актуальным данным Национальной ассоциации участников фондового рынка. На конец 2018 года вложения в акции иностранных компаний составляли около 2% всех инвестиций на ИИС. Еще около 1% было вложено в евробонды, но какую долю из них составляют бумаги иностранных компаний, а какую — российских, ассоциация не раскрывает.

Чем ограничения обернутся для брокеров

  • Рынок выступает против ограничения инвестиций на фондовом рынке. Ограничение покупки иностранных ценных бумаг на ИИС не даст нужного результата, считает президент НП «РТС» Роман Горюнов: с точки зрения вливаний в экономику какой-либо страны нет разницы, покупает человек акции «Газпрома» или Apple, когда сделка происходит на вторичном рынке. Часть инвесторов в этом случае может воспользоваться услугами иностранных брокеров и посредников, что сократит оборот на российском вторичном рынке: государство получит меньше налоговых доходов от инфраструктуры рынка, а у частных инвесторов будут ограничены возможности приумножить свой капитал, который они в дальнейшем могли бы использовать для инвестиций в российскую экономику, например через участие в IPO отечественных компаний.
  • Президент «Финама» Владислав Кочетков высказал предположение: ЦБ опасается, что начинающий инвестор не понимает возникающих при работе с иностранными ценными бумагами налоговых и валютных рисков, а также, возможно, что такого инвестора затронет ужесточение санкций. «Стоит отметить, что риски девальвации рубля и каких-то неожиданных действий российских властей как внутри страны, так и на международной арене делают российские активы значительно более рискованными, чем американские или европейские», — сказал он.
  • Последствия ограничения по ИИС для рынка будут точечными, считает Митрофанов: инвестировать в евробонды через ИИС все равно практически невозможно — суммы на счетах слишком маленькие, а дробных еврооблигаций мало. А в бумагах российских эмитентов брокеры все равно заработают свои комиссии, добавляет он.
  • Спрос на российские ценные бумаги может незначительно вырасти, считает Кочетков, что будет плюсом для Московской биржи. А объем бизнеса Санкт-Петербургской биржи, где торгуются самые ликвидные акции из индекса S&P 500, сократится существенно, конкуренция снизится. Бизнес брокеров, особенно госбанков, сократится в меньшей степени, говорит Кочетков: у них доля приходящегося на иностранные ценные бумаги бизнеса редко превышает 5–10%.
Автор: Татьяна Ломская
Теги: ЦБ, ИИС, Брокеры, Санкт-Петербургская биржа
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