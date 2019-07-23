ЦБ предложил отменить налоговый вычет на покупку зарубежных акций

ЦБ обсуждает запрет на покупку иностранных акций на индивидуальные инвестиционные счета — это не позволит гражданам получить налоговый вычет за такие инвестиции. Такие же ограничения возможны и в отношении валюты

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ЦБ обсуждает с депутатами и участниками финансового рынка возможность запретить гражданам приобретать на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) ценные бумаги иностранных компаний, сообщили РБК три источника на финансовом рынке. Регулятор обеспокоен тем, что государство, предоставляя налоговый вычет на такие инвестиции, поддерживает средствами бюджета вливания в зарубежный капитал, пояснил один из собеседников РБК.

Пресс-служба ЦБ в ответе на запрос РБК не подтвердила и не опровергла вынесение на обсуждение такого предложения: «Тема совершенствования законодательства по ИИС обсуждается на площадке Госдумы в рамках рабочей группы. Рассматриваются различные предложения, идет дискуссия, какие-либо окончательные решения не приняты». В Минфине такие поправки не прорабатываются, заявил представитель министерства.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал, что не помнит именно такого предложения ЦБ. Но с его участием обсуждался другой запрет — на покупку на ИИС иностранной валюты, отметил он: предоставляя налоговый вычет, государство фактически ее стимулирует. Обсуждения об иностранных акциях и о валюте — это скорее прощупывание почвы со стороны ЦБ, сказал один из источников РБК.

Индивидуальные инвестиционные счета были введены в 2015 году для стимулирования интереса населения к долгосрочным инвестициям в ценные бумаги. Человек зачисляет на такой счет средства (до 1 млн руб. в год), которые затем использует для инвестиций. Основное преимущество ИИС перед обычным брокерским счетом — возможность получения одного из двух налоговых вычетов: на взнос (в размере 13% на внесенные средства) либо на полученный от инвестирования с ИИС доход (полностью, при закрытии счета).