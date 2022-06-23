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Финансы ,  
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ВТБ предложил распространить льготную ипотеку на все семьи с детьми

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

ВТБ выступил с идеей о повышении доступности ипотеки за счет предоставления возможности получить семейную ипотеку всем семьям с детьми до 18 лет, а не только тем, у которых ребенок родился после 1 января 2018 года. Предложение озвучил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников на Чебоксарском экономическом форуме, сообщается на сайте банка.

Сейчас семейная ипотека доступна семьям, у которых один и несколько детей родились с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го, а также семьям, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью или есть приемные дети.

Печатников указал, что с 2018-го почти 100 тыс. клиентов ВТБ улучшили свои жилищные условия благодаря программе, и в будущем ее нужно не только продлить, но и отменить ограничение по возрасту детей.

Основные параметры семейной ипотеки:
ставка: не более 6% годовых;
сумма кредита: для регионов — 6 млн руб., для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленобласти — 12 млн руб.;
срок кредита: до 30 лет;
первоначальный взнос: от 15%;
на что распространяется: новостройки, ИЖС.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

С 1 июля ВТБ в рамках программы запускает ипотеку под 3%: банк предоставит дисконт к стандартной, шестипроцентной ставке льготной ипотеки многодетным семьям (третий или последующий ребенок родился после 1 января 2018-го) при условии комплексного страхования и получения хотя бы одним из членов семьи зарплаты на карту ВТБ. Банк обещает также оформить бесплатную страховку детей на случай онкологических заболеваний.

Сбербанк также предлагает семейную ипотеку с меньшей, чем установлено государством, процентной ставкой — от 5,3%, снижение возможно, например, за счет электронной регистрации сделки.

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Теги
ВТБ Ипотека Дети

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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