Суд признал СУ-155 банкротом

Арбитражный суд Московской области признал застройщика СУ-155 банкротом, заявил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев. Об этом говорится в сообщении департамента градостроительной политики столицы.

«Решением Арбитражного суда Московской области от 5 апреля АО «СУ-155» признано банкротом. В отношении него введена процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев. Исполняющим обязанности конкурсного управляющего назначен Алексей Васильевич Белокопыт», — сказал он.

Тимофеев заверил, что признание СУ-155 банкротом не повлияет на сроки исполнения обязательств перед пострадавшими гражданами-соинвесторами.



По его словам, реестр требований кредиторов к СУ-155 должен быть закрыт в течение двух месяцев с момента публикации сообщения о банкротстве в газете «Коммерсантъ» и в ​​Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Те, кто не успел включить свои требования, может это сделать в указанный срок.

До 2015 года СУ-155 была одним из крупнейших застройщиков. При падении спроса на жилье она оказалась неспособной выполнить обязательства перед дольщиками и закончить строительство ранее начатых жилых домов. С декабря того же года СУ-155 проходила санацию банком «Российский капитал», а в 2016 году признана банкротом по иску Банка Москвы. В отношении экс-главы компании Александра Мещерякова с 2015 года возбуждено несколько уголовных дел. Его обвиняют в неуплате 1 млрд руб. налогов и мошенничестве, в частности, хищении средств дольщиков.