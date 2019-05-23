Госдума одобрила усиление контроля за почтовыми переводами денег

В случае если проект станет законом, финансовая разведка будет контролировать почтовые переводы на суммы более 100 тыс. руб., а также операции с деньгами на счетах абонентов операторов связи

Фото: Виктор Бартенев / Интерпресс / ТАСС

Госдума приняла в первом чтении законопроект, наделяющий Росфинмониторинг дополнительными полномочиями по контролю за денежными операциями, следует из паспорта проекта в системе обеспечения законодательной деятельности на сайте Госдумы.

Законопроект обязывает финансовую разведку контролировать почтовые переводы размером более 100 тыс. руб., а также операции, проводимые с помощью мобильных операторов, на сумму более 50 тыс. руб. (за исключением оплаты собственно услуг связи). Контроль также устанавливается за операциями по передаче клиенту денег на сумму более 600 тыс. руб. в случае, если они выплачиваются в счет исполнения обязательств третьего лица.

Нововведения предложены для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Законопроект направлен президенту, правительству, в Совет Федерации и комитеты Думы. На внесение поправок отведено 30 дней.

Среди авторов законопроекта — глава финансового комитета Думы Анатолий Аксаков и первый замглавы комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев.