В каком возрасте траты у россиян выше всего. Инфографика
Максимальные траты у россиян в 2024 году были в возрасте 35–39 лет, следует из данных исследования лаборатория «СберИндекс» (материалы есть в распоряжении РБК). В этом возрасте среднемесячные траты россиян достигают 53 тыс. руб.
Меньше всего тратят 15–19-летние (23,8 тыс. руб.) и 75–79-летние (23,9 тыс. руб.). Среднемесячные траты россиян всех возрастов при этом составляют порядка 39,5 тыс. руб.
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