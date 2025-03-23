В каком возрасте траты у россиян выше всего. Инфографика

Максимальные траты у россиян в 2024 году были в возрасте 35–39 лет, следует из данных исследования лаборатория «СберИндекс» (материалы есть в распоряжении РБК). В этом возрасте среднемесячные траты россиян достигают 53 тыс. руб.

Меньше всего тратят 15–19-летние (23,8 тыс. руб.) и 75–79-летние (23,9 тыс. руб.). Среднемесячные траты россиян всех возрастов при этом составляют порядка 39,5 тыс. руб.