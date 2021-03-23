Депутаты предложили блокировать работающие с онлайн-казино сайты

Если законопроект будет принят, ФНС сможет во внесудебном порядке инициировать блокировку иностранных сайтов-посредников, через которые деньги переводят со счетов в российских банках в адрес онлайн-казино и лотерей

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В Госдуму внесен законопроект, в соответствии с которым Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет инициировать внесудебную блокировку сайтов платежных организаций, через которые игроки переводят деньги нелегальным онлайн-казино и лотереям. Текст законопроекта опубликован сегодня, 23 марта, на сайте Госдумы. Его авторы — председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн и председатель комитета по экономической политике Сергей Жигарев.

Согласно законопроекту, ФНС разместит на своем сайте перечень иностранных организаций, осуществляющих денежные переводы в пользу запрещенных в России организаторов азартных игр и лотерей. Состав информации, которая будет включена в этот перечень, устанавливается правительством по согласованию с Банком России.

Цель законопроекта — ограничить перевод денежных средств по поручению физлиц в пользу организаторов незаконных онлайн-казино и лотерей, следует из пояснительной записки к законопроекту. Сейчас российским банкам не запрещено переводить деньги со счетов и электронных кошельков российских граждан в адрес иностранных платежных организаций. В свою очередь, эти организации могут переводить средства онлайн-казино и лотереям.

В России проведение лотерей и азартных игр в интернете запрещено, напоминают авторы законопроекта. Если иностранная платежная организация будет включена в перечень ФНС, то банк, получивший поручение на перевод средств в адрес такой организации, обязан отказать в проведении операции, говорится в законопроекте.

Обязанность вести черные списки ФНС получила еще в 2017 году, когда российские власти начали борьбу с онлайн-казино и лотереями, проводимыми не по российскому законодательству. Банкам и платежным агентам запрещено переводить в адрес их организаторов деньги россиян. Тем не менее, хотя проведение азартных игр в интернете было запрещено федеральным законом еще в 2006 году, а с 2014 года Роскомнадзор заносит онлайн-казино в реестр запрещенных сайтов, пользователей за игру наказать нельзя, а закрыть многие такие площадки невозможно: их операторы зарегистрированы в офшорных зонах.