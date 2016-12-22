«Эксперт РА» отозвало рейтинг Транскапиталбанка по его просьбе

Агентство «Эксперт РА» (RAEX) отозвало рейтинг кредитоспособности Транскапиталбанка по просьбе рейтингуемого лица, говорится в сообщении на сайте организации.

«Рейтинг отозван без подтверждения. С рейтинга снят статус «под наблюдением», — говорится в сообщении агентства.

Согласно методологии «Эксперт РА» (.pdf), агентство может отказаться от поддержания рейтинга того или иного банка, если у аналитиков не будет необходимых данных. «Если при этом у объекта рейтинга есть действующий кредитный рейтинг, то такой рейтинг отзывается без подтверждения», — говорится в материалах агентства.

Ранее «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности банка до уровня ruВВВ- и установило для него негативный прогноз. Снижение рейтинга аналитики объясняли продолжением негативных тенденций в части операционной эффективности бизнеса банка и генерации проблемных активов.

Международное рейтинговое агентство Moody`s ранее на этой неделе указывало, что Транскапиталбанк является одним из антилидеров по соотношению проблемных кредитов к резервам (122% по данным за третий квартал 2017 года).

РБК направил запрос в Транскапиталбанк.

Региональная сеть Транскапиталбанка включает в себя ​13 филиалов, 29 дополнительных офисов и 19 иных структурных подразделений в 6 федеральных округах России. На 1 января 2018 года величина активов банка составляла 215 млрд руб. Банк занимал 42-е место в рэнкинге «Эксперт РА».