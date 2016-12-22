Приток валюты в Россию из-за «кремлевского доклада» сменился оттоком

Деньги, пришедшие в Россию в январе на фоне опасений новых западных санкций, в феврале начали возвращаться за границу, заметили аналитики. Клиенты забрали из российских банков $8 млрд

Фото: Dimas Ardian / Bloomberg

Обратное движение

На перемену тенденции с валютными средствами на счетах российских банков обратил внимание Райффайзенбанк в своем обзоре банковского сектора за 22 марта. Как рассчитали его авторы на основе опубликованных ЦБ данных, с баланса российских банков произошел отток на $8 млрд (в том числе $6,8 млрд с корпоративных счетов).

Некоторые банки из-за оттока испытали дефицит валютной ликвидности, прибегнув к займам на рынке валютного межбанковского кредитования, отметили аналитики Райффайзенбанка.

В январе в российском банковском секторе наблюдалась противоположная тенденция. В начале 2018 года счета в российских банках пополнились валютой на $8,6 млрд. Райффайзенбанк связывал приток $5 млрд из этой суммы с опасениями новых санкций со стороны состоятельных россиян перед публикацией Минфином США выдержек из «кремлевского доклада», посвященного влиятельным политикам, чиновникам, бизнесменам и их связям с российскими властями. В список Минфина США, опубликованный в конце января, но ожидавшийся бизнес-элитой в течение нескольких месяцев, попали все российские участники списка Forbes с состоянием от $1 млрд. На фоне опасений состоятельных россиян заметный приток был зафиксирован в сфере private banking. Как говорила глава Sberbank Private Banking Евгения Тюрикова в середине февраля, в январе 2018 года приток средств вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в три раза. Точных показателей она не назвала, но сказала, что речь идет о «сотнях миллионов долларов». Об аналогичной тенденции РБК тогда сообщали в Альфа-банке.

«По-видимому, почти весь санкционный январский приток валюты в феврале покинул пределы России», — делает вывод аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Авторы доклада допускают, что часть ушедших за рубеж средств пошла на приобретение суверенных бондов России на $4 млрд, размещенных 16 марта. Россия продала инвесторам облигации с погашениями в 2029 (на $1,5 млрд под 4,625%) и в 2047 (на $2,5 млрд под 5,25%) годах. Из привлеченных на продаже евробондов $4 млрд бóльшую часть ($3,2 млрд) российский Минфин планирует потратить на выкуп еврооблигаций выпуска «Россия-2030» (51% выпуска этих бондов владел банк «ФК Открытие»).

В разговоре с РБК Порывай исключил фактор сезонности в перетоке валюты. Зимой прошлого года движения по банковским счетам были напрямую связаны с расчетами по приватизации «Роснефти», то есть перетоки были обусловлены совсем другими обстоятельствами, считает аналитик.

Если в короткий промежуток времени наблюдаются симметричные финансовые потоки, это всегда повышает вероятность, что может быть один источник таких перетоков, считает главный экономист «Ренессанс Капитала» в России и СНГ Олег Кузьмин. По его словам, это может быть связано с одной крупной сделкой. Главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников согласен, что такие существенные перетоки валюты, как правило, связаны с операциями отдельных крупных корпоративных клиентов.

По словам источника РБК в отделении private banking одного из крупных российских банков, несмотря на существенный приток капитала в российские банки из-за границы с конца 2017 года, к настоящему моменту около 90% вернувшегося частного капитала ушло обратно за границу. По словам собеседника РБК, клиенты, вернув капитал в Россию, открывали новые контролируемые иностранные компании (КИК), декларировали в налоговой и переводили средства туда.

Что такое КИК? КИК (контролируемая иностранная компания) — иностранная компания, контролируемая налоговым резидентом той или иной страны. С 2014 года в России действует закон о КИК, согласно которому собственники офшоров должны раскрывать свои активы российским властям и платить с них налоги. Те, кто инвестируют через КИК, избегают угрозы стопроцентных штрафов за нарушение валютного законодательства при использовании счетов в зарубежных банках для операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами, так как счет, открытый иностранной компанией, не является счетом российского гражданина и российское валютное законодательство такие операции не нарушают. Физлица в отличие от КИК подвержены риску заплатить «налог с курсовой разницы». Налог в России считается в рублях и согласно правилам расходы в валюте считаются по курсу ЦБ на дату, когда были понесены, а доходы — по курсу ЦБ на дату, когда были получены. Таким образом, если физическое лицо купило ценные бумаги на €100 и продало через какое-то время за те же €100, то в евро прибыль от продажи составила ноль. Однако если за это время курс евро к рублю увеличился, например, на 20 руб., то в рублях прибыль от продажи составит 2 тыс. руб., с которой физическое лицо должно заплатить налог по ставке 13%. При правильном инвестировании через КИК налога на «бумажную прибыль» не возникнет, отмечает партнер PwC Михаил Филинов.

В пресс-службе ЦБ отказались от комментариев, объясняя это периодом тишины перед заседанием регулятора по ключевой ставке.

Почему уходят?

Для оттока частного капитала из России за границу есть несколько причин, говорит РБК партнер PwC Михаил Филинов. Главная — запретительный характер валютного контроля и узкий перечень разрешенных операций, считает он. Другая причина — привлекательность иностранных площадок для операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами, отмечает партнер КПМГ Донат Подниек.

В конце прошлого года на фоне ужесточения санкционной риторики российские власти предложили бизнесу сразу несколько мер по возвращению капитала. Было объявлено о возобновлении амнистии капиталов (она продлится с 1 марта 2018 до 28 февраля 2019 года), а также о выпуске евробондов для репатриации капитала.

Но значимых результатов предложенные меры пока не принесли. Ранее «ВТБ Капитал» и Минфин сообщали, что лишь 5% всей суммы ($200 млн) пришлось на долю розничных российских инвесторов в рамках анонсированного ранее возврата капиталов.

Bloomberg со ссылкой на неназванного правительственного чиновника уточнял, что «олигархов» среди покупателей евробондов не оказалось.