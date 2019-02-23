Visa снизит комиссию за платежи картами на транспорте

С 1 апреля 2019 года платежная система снизит комиссии за оплату проезда в общественном транспорте. Сейчас они доходят почти до 2 руб. с каждой оплаты по карте. Это способствует развитию безналичной системы оплаты, надеется рынок

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Платежная система Visa снизит размер комиссии за оплату проезда на общественном транспорте банковскими картами, которую перечисляет за обработку платежа банк-эквайер. Это произойдет с 1 апреля 2019 года, сообщил журналистам старший директор по цифровым решениям Visa Алексей Денисов. По некоторым суммам уровень комиссии может быть снижен «вплоть до трех раз», отметил он.

Комиссию в адрес платежной системы платит не только банк-эквайер, но и банк, выпустивший карту. Размер комиссий Visa не разглашает. Каждая из комиссий составляет ¢1,5 за транзакцию, сообщили РБК два источника на рынке. Банки платят Visa по каждому факту оплаты по ¢3, то есть 1,95 руб. по текущему курсу.

«Изменение [размера комиссии] обусловлено превалирующим количеством микроплатежей на общественном транспорте», — пояснил Денисов. По мнению Visa, решение будет стимулировать дальнейшее развитие безналичных платежей в России.

Давно ждали

При сверхнизком чеке, характерном для транзакций в транспорте, снижение тарифов платежных систем — очень важная мера, эквайеры давно ее ожидают, говорит руководитель по развитию эквайринга Альфа-банка Денис Хренов. Дело в том, что текущие тарифы международных платежных систем фиксированные и установлены в иностранной валюте. Соответственно, при транзакциях на сверхнизкие суммы (менее 100 руб.) удельная доля комиссии платежных систем крайне высока, объясняет он.