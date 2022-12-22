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Доллар впервые с апреля подорожал до ₽71, евро — до ₽76

Рубль продолжает слабеть: доллар теперь стоит больше ₽71, евро достиг ₽76
До таких уровней российская валюта не дешевела с конца апреля. Эксперты объясняют это, в частности, торможением роста профицита торгового баланса на фоне замедления притока валюты от экспорта
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Курс доллара на Московской бирже впервые с конца апреля превысил 71 руб., евро поднялся до 76 руб., следует из биржевых данных.

После начала торгов доллар на максимуме вырастал до 71,74 руб., а потом снизился до 71,13 руб. Курс евро достиг 76 руб., после чего снизился до 75,85 руб.

В последний раз доллара торговался на бирже выше 70 руб. 29 апреля., евро превышал 76 руб. 26 апреля.

Курс рубля по отношению к основным валютам начал слабеть на прошлой неделе. Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, которого цитирует «РБК Инвестиции», связывает это с несколькими факторами, в том числе со значительным торможением роста профицита торгового баланса на фоне замедления притока валюты от экспорта и быстрого провала импортных поставок, с возможным послаблением валютных барьеров ЦБ, введенных весной для противодействия западным санкциям и с относительно мягким курсом Банка России.

«Против рубля сейчас играет большой объем денег в экономике, традиционный для декабря, когда бюджет и крупные компании завершают расчеты со своими контрагентами», — считает руководитель направления инвестиционного консультирования ИК «Алор Брокер» Алексей Антонов.

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