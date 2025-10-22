ЦБ предложил наказывать за внезапный уход членов советов директоров

Необходимо подумать об ответственности для менеджеров, которые внезапно покидают советы директоров российских компаний, считает первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Подобные неожиданные исходы приводят к недоверию на рынке

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Нужно подумать о введении ответственности за немотивированный выход членов из советов директоров российских публичных компаний, заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин на Форуме корпоративного управления, организованном Московской биржей, передает корреспондент РБК.

«Это была неправильная ситуация, когда директора просто вставали и уходили по политическим причинам. Возможно, нам надо защитить свой рынок и в требования деловой репутации ввести такой критерий, что если ты без мотивации ушел из совета директоров, то не факт, что ты можешь попасть в следующий», — сказал Чистюхин.

Первый зампред ЦБ напомнил, что в 2022 году иностранные топ-менеджеры, входившие в советы директоров российских компаний, покинули их без предупреждения, что стало негативом для рынка и для корпоративного управления. После такого жеста со стороны иностранцев у оставшихся членов советов директоров, акционеров и менеджмента «возникло дополнительное недоверие к этому институту», отметил Чистюхин.

Исход иностранцев произошел после начала специальной военной операции на Украине, за которым последовали жесткие санкции против российского финансового сектора, в частности заморозка золотовалютных резервов. Центробанк ответил на это заморозкой активов (в том числе акций) иностранцев в стране — сейчас они заблокированы на счетах типа С.

Главной функцией иностранцев как членов советов директоров и как институциональных инвесторов в российские активы было поддержание высокого уровня корпоративного управления, следует из слов Чистюхина. «Когда корпоративное управление объективно просело, его уровень снизился, и причины достаточно понятные: мы потеряли значимый уровень давления, которое тянуло качество вверх, — это уход иностранных институциональных инвесторов», — указал первый зампред. Одновременно «мы получили проблематику санкционного характера», и та сделала непрозрачным «ряд моментов, которые связаны с корпоративным управлением и по раскрытию информации», отметил Чистюхин.

Заместить собой ушедших иностранных инвесторов некем, кроме государства, которое будет, со своей стороны, «давить» на эмитентов, полагает Чистюхин. «Если раньше институционалы иностранные давили через рыночные практики, через стоимость фондирования, через то, готовы [ли] они были покупать бумаги либо нет, то сегодня, очевидно, в этом смысле рассчитывать на российскую розницу и даже на российских институционалов, к сожалению, не приходится», — констатировал первый зампред. По его словам, возможно, ЦБ должен жестче относиться к этим механизмам и «начинать переводить их из мягкого регулирования в более жесткое»: «То есть из каких-то принципов, кодексов общих подходов переводить в нормативные акты, для того чтобы создавать обязанности как для эмитентов, так и для инвесторов».

Ранее пересмотреть подходы к корпоративному регулированию предложил глава набсовета Московской биржи Сергей Швецов. По его мнению, нужно давать больше власти розничным инвесторам, которые сегодня стали преобладать на рынке (доля физлиц в торгах акциями и облигациями в сентябре составила 70%). Сделать это можно тремя способами, отмечал Швецов.

Во-первых, дать таким инвесторам возможность выдвигать своих членов в советы директоров. Во-вторых, сами они должны проявлять больше активности и участвовать в голосованиях по разным корпоративным вопросам. «И третья функция ассоциации [инвесторов], наверное, это судебные процессы против директоров за ненадлежащее выполнение своих функций», — указывал Швецов. Реализация этих трех элементов и позволит создать рыночную «силу розничных инвесторов», отмечал глава набсовета биржи.