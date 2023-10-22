Как число россиян-банкротов превысило 1 млн. Инфографика
Число россиян-банкротов в России превысило 1 млн человек и достигло 1,003 млн человек. Столько россиян прошли процедуры судебного банкротства за восемь лет — с октября 2015 года по сентябрь 2023 года. При этом только с начала года такую процедуру прошли 249,9 тыс. должников. Как росло число россиян, которых признали банкротами, — в инфографике РБК.
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