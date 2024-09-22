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Финансы ,  
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Как поменялась структура валют, которыми платят России. Инфографика

Валюты дружественных стран стали обгонять долю рубля в расчетах с Россией

Валюты дружественных стран стала обгонять не только долю недружественных, но и долю рубля при расчетах за экспорт с Россией. Это следует из данных ЦБ.

Доля долларов и евро при расчетах за экспорт из России, снизиалась впервые ниже 20% и достигла 17,6%. При этом доля валют дружественных стран — выросла до 43,4%, а рубля — до 40%.

Доля доллара и евро при расчетах за российский экспорт упала ниже 20%
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Фото:Александр Поляков / Global Look Press

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Евгения Чернышова Евгения Чернышова
экспорт Россия Валюты ЦБ расчеты
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