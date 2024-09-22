Как поменялась структура валют, которыми платят России. Инфографика

Валюты дружественных стран стала обгонять не только долю недружественных, но и долю рубля при расчетах за экспорт с Россией. Это следует из данных ЦБ.

Доля долларов и евро при расчетах за экспорт из России, снизиалась впервые ниже 20% и достигла 17,6%. При этом доля валют дружественных стран — выросла до 43,4%, а рубля — до 40%.