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Финансы ,  
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Средства россиян в банках превысили ₽50 трлн

По данным ЦБ, сбережения россиян в банках достигли 50,4 трлн руб. — это более четверти прогнозного ВВП России на 2024 год. Средства населения на вкладах продолжают увеличиваться на фоне роста ставок, но приток замедляется
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

На 1 августа 2024 года средства населения на счетах и депозитах в российских банках достигли 50,39 трлн руб., следует из данных Центробанка. Это эквивалентно 26,3% прогнозной величины ВВП России на 2024 год (191,4 трлн руб. по оценкам Минэкономразвития).

За июль остатки на вкладах физлиц увеличились на 587 млрд руб., или 1,1%. Чуть больше половины этой суммы (около 322 млрд руб.) «осело» на срочных депозитах, а остальные 264 млрд руб. — на текущих и накопительных счетах. Как отмечает ЦБ, весомую часть прироста — порядка 300 млрд руб. — обеспечила капитализация процентов по уже размещенным средствам. Таким образом, приток «новых» денег в банковскую систему составил около 287 млрд руб.

Интерес клиентов-физлиц к вкладам поддерживают высокие ставки: в конце июля Банк России поднял ключевую ставку с 16 до 18% годовых, что привело к росту доходности срочных депозитов. В первой декаде августа средневзвешенная ставка по вкладам в топ-10 банках достигла 17,28%. С начала года показатель увеличился более чем на 2,5 процентного пункта.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

За январь—июль банковские сбережения россиян прибавили 5,33 трлн руб. Это почти три четверти прироста за весь прошлый год (7,36 трлн руб.). В годовом выражении темпы прироста вкладов физлиц составили 26% против 19,7% в 2023 году. В июле динамика немного замедлилась по сравнению с апрелем—июлем, указал ЦБ, но все еще остается высокой — с начала года средства на счетах и депозитах россиян увеличивались в среднем на 700 млрд руб. ежемесячно.

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