Средства россиян в банках превысили ₽50 трлн

По данным ЦБ, сбережения россиян в банках достигли 50,4 трлн руб. — это более четверти прогнозного ВВП России на 2024 год. Средства населения на вкладах продолжают увеличиваться на фоне роста ставок, но приток замедляется

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На 1 августа 2024 года средства населения на счетах и депозитах в российских банках достигли 50,39 трлн руб., следует из данных Центробанка. Это эквивалентно 26,3% прогнозной величины ВВП России на 2024 год (191,4 трлн руб. по оценкам Минэкономразвития).

За июль остатки на вкладах физлиц увеличились на 587 млрд руб., или 1,1%. Чуть больше половины этой суммы (около 322 млрд руб.) «осело» на срочных депозитах, а остальные 264 млрд руб. — на текущих и накопительных счетах. Как отмечает ЦБ, весомую часть прироста — порядка 300 млрд руб. — обеспечила капитализация процентов по уже размещенным средствам. Таким образом, приток «новых» денег в банковскую систему составил около 287 млрд руб.

Интерес клиентов-физлиц к вкладам поддерживают высокие ставки: в конце июля Банк России поднял ключевую ставку с 16 до 18% годовых, что привело к росту доходности срочных депозитов. В первой декаде августа средневзвешенная ставка по вкладам в топ-10 банках достигла 17,28%. С начала года показатель увеличился более чем на 2,5 процентного пункта.

За январь—июль банковские сбережения россиян прибавили 5,33 трлн руб. Это почти три четверти прироста за весь прошлый год (7,36 трлн руб.). В годовом выражении темпы прироста вкладов физлиц составили 26% против 19,7% в 2023 году. В июле динамика немного замедлилась по сравнению с апрелем—июлем, указал ЦБ, но все еще остается высокой — с начала года средства на счетах и депозитах россиян увеличивались в среднем на 700 млрд руб. ежемесячно.