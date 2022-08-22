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Юргенс уйдет с поста президента Всероссийского союза страховщиков

Игорь Юргенс не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС), говорится в его заявлении, поступившем в РБК. Срок полномочий Юргенса истекает в этом году.

Так как должность президента ВСС предполагает совмещение с аналогичными должностями в Российском союзе автостраховщиков и в Национальном союзе страховщиков ответственности, эти посты он также планирует оставить.

«В ближайшее время будут проведены все необходимые организационные процедуры, а окончательно утверждение принятого мной решения состоится путем проведения общих собраний в организациях, которые состоятся до конца года», — говорится в заявлении Юргенса.

Материал дополняется

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