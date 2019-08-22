Исследователи оценили количество свободных денег у россиян

После июньского пика объем свободных денег в бюджете россиян традиционно снизился. При этом по сравнению с июлем 2018 года наблюдается рост на 20%

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Объем свободных денег у россиян в июле вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 20,6% и достиг 29,3 тыс. руб. Об этом свидетельствуют результаты исследования холдинга «Ромир», передает «РИА Новости».

При этом индекс снизился после июньского пика на 10% и откатился до показателей апреля—мая. Как отмечается в исследовании, среднегодовое значение при этом медленно растет: за месяц индекс вырос на 100 руб.

Президент «Ромира» Андрей Милехин отметил, что подобная динамика наблюдается не первый год. «Причины июньского пика кроются в дополнительных выплатах, единовременном повышении дохода. В июле же ситуация с доходами и расходами возвращается в привычное русло», — отметил он.

Согласно данным, ранее опубликованным «Ромиром», объем свободных денег россиян в июле 2018 года составлял 24,3 тыс. руб., 2017-го — 18,2 тыс. руб., а 2016-го —16, 1 тыс. руб.