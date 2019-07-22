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Доллар/Рубль ₽63,65 (+0,84%) прогноз Morgan Stanley к 22.08.19
Schlumberger $49 (+26,13%) прогноз Cowen к 19.07.20
BRENT $65 (+2,51%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Union Pacific $198 (+13,85%) прогноз Goldman Sachs к 10.07.20
PepsiCo $154 (+18,3%) прогноз Argus Research к 11.07.20
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Финансы ,  
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Объем свободных денег у россиян вырос до максимума с декабря
Объем свободных денег у россиян в июне вырос по сравнению с маем на 11,4% — до 33,1 тыс. руб. В декабре прошлого года он достигал 36,4 тыс. руб.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Объем свободных денег в бюджете россиян в июне вырос на 11,4% по сравнению с маем и составил 33,1 тыс. руб., рассчитал исследовательский холдинг «Ромир». Годовой прирост составил 11,1%.

При этом у жителей городов-миллионников оставалось около 42 тыс. руб. свободных денег (прирост 12%), полумиллионников — 34,5 тыс. руб. (прирост 11,7%), стотысячников — 23,8 тыс. руб. (прирост 10,2%).

Как свидетельствуют данные холдинга, в июне 2018 года объем свободных денег составлял 29,8 тыс. руб., в июне 2017-го — 23,7 тыс. руб., в июне 2016-го — 21 тыс. руб. 

Президент холдинга Андрей Мелехин пояснил, что объем свободных денег в июне традиционно увеличивается, что связано с началом отпусков и получением дополнительных выплат (отпускных).

Экономика
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Индекс свободных денег — показатель, который демонстрирует динамику возможности домохозяйств потреблять товары и услуги сверх необходимых потребностей. Это те деньги, которые остаются у домохозяйств после покупки продуктов, товаров повседневного спроса, оплаты ЖКХ, транспортных и других услуг. Показатель рассчитывается как разница доходов домохозяйств, которая определяется на основе расчетов «Ромира» и Росстата, и затрат на необходимые товары и услуги, которые рассчитываются на основе данных скан-панели холдинга. 

Автор: Юлия Выродова
Теги: деньги, доходы, расходы, финансы
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