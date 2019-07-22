Объем свободных денег у россиян вырос до максимума с декабря

Объем свободных денег у россиян вырос до максимума с декабря

Объем свободных денег у россиян в июне вырос по сравнению с маем на 11,4% — до 33,1 тыс. руб. В декабре прошлого года он достигал 36,4 тыс. руб.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Объем свободных денег в бюджете россиян в июне вырос на 11,4% по сравнению с маем и составил 33,1 тыс. руб., рассчитал исследовательский холдинг «Ромир». Годовой прирост составил 11,1%.

При этом у жителей городов-миллионников оставалось около 42 тыс. руб. свободных денег (прирост 12%), полумиллионников — 34,5 тыс. руб. (прирост 11,7%), стотысячников — 23,8 тыс. руб. (прирост 10,2%).

Как свидетельствуют данные холдинга, в июне 2018 года объем свободных денег составлял 29,8 тыс. руб., в июне 2017-го — 23,7 тыс. руб., в июне 2016-го — 21 тыс. руб.

Президент холдинга Андрей Мелехин пояснил, что объем свободных денег в июне традиционно увеличивается, что связано с началом отпусков и получением дополнительных выплат (отпускных).