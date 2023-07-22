Как из России стали меньше переводить денег в Грузию, Казахстан и Армению

Переводы из России в соседние страны — Армению, Казахстан, Грузию и Киргизию — сократился впервые с марта 2022 года, следует из данных центральных банков стран, которые изучил РБК. Так, в мае 2023 года в эти четыре страны было переведено $625,9 млн. Это на 33% меньше, чем было переведено в мае 2022 года. Как изменились объемы переводов — в инфографике РБК.