ЦБ оценил переплату ипотечных заемщиков из-за оформления страховок

Если бы банки несли расходы на страховки вместо ипотечных заемщиков, полная стоимость таких кредитов могла бы быть на 0,67 п.п. ниже, выяснил ЦБ. Он настаивает на том, чтобы банки взяли траты на себя

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В 2019 году совокупные расходы заемщика на страхование в первый год выплаты ипотеки в среднем составили 0,74% от суммы кредита, или 15,8 тыс. руб., оценил Банк России (pdf). По данным регулятора, в прошлом году кредитные организации заключили 790 тыс. ипотечных договоров, и в 90% случаев клиенты тратились на оформление страховых полисов.

Как устроено ипотечное страхование Согласно закону «Об ипотеке» (102-ФЗ), единственный обязательный вид страхования при оформлении кредита на покупку жилья — это страхование заложенной недвижимости. Кроме того, банк может предложить клиенту добровольно застраховать жизнь и здоровье, а также право собственности на объект. При отказе от необязательного страхования ставка по ссуде может вырасти. Расходы на приобретение любых полисов несет ипотечный заемщик. При этом клиент, как правило, не знает заранее, как траты на страхование отразятся на полной стоимости кредита (ПСК) и при выборе ипотечного банка ориентируется на ставки по его продуктам, отмечает ЦБ. По оценкам регулятора, в 2019 году крупнейшие банки в сегменте ипотеки получили 11,3 млрд руб. взносов по обязательному страхованию ипотечных залогов. Еще 28,24 млрд руб. кредиторы получили за необязательные страховки (покрытие рисков для жизни и здоровья). За два года доходы банков по этим статьям выросли на 50% и 62% соответственно, хотя тарифы на приобретение полисов не менялись.

В 2019 году средняя ставка по ипотеке составила 9,94%, а полная стоимость таких кредитов — 11,41%. Таким образом, разница между заявленными ставками банков и реальной нагрузкой на клиентов составила 1,47 п.п., половина этого расхождения — это расходы заемщика на страхование, сообщил регулятор.

Почему ЦБ озаботился тратами на страховки

В апреле Банк России опубликовал предложения по страхованию в сфере ипотечного кредитования. Ключевая идея регулятора — перенести расходы на страхование рисков при оформлении таких кредитов с заемщиков на банки. При этом ЦБ предлагал ввести обязательное страхование не только заложенного имущества, но и жизни и здоровья ипотечных заемщиков.