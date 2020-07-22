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Аналитики сочли не определяющим влияние долгосрочных инвесторов на акции

Эксперты из университетов Чикаго, Нью-Йорка и Принстона пришли к выводу, что хедж-фонды влияют на котировки акций куда сильнее, чем крупные долгосрочные инвесторы
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Фото: Richard Drew / AP
Фото: Richard Drew / AP

Инвестиции, которые производят хедж-фонды, влияют на котировки втрое сильнее, чем вложения пенсионных фондов и других долгосрочных инвесторов, хотя последние и распоряжаются куда более крупными суммами. К такому выводу пришли эксперты из университетов Чикаго, Нью-Йорка и Принстона, проанализировав данные фондовых рынков США, Великобритании, еврозоны и Японии за последние десять лет, сообщает Bloomberg.

«Влияние хедж-фондов удивительно, учитывая их относительно небольшой размер», — констатировали авторы.

Исследователи также отмечают, что серьезное влияние на динамику котировок оказывают также консультанты по инвестициям, причем по некоторым параметрам их влияние даже превосходит хедж-фонды.

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Фото: Leon Neal / Getty Images

«Небольшие фирмы, консультирующие по активным инвестициям, играют важнейшую роль в определении стоимости акций на основе политики выплаты дивидендов, денежных потоков» — один из выводов этой работы.

Ученые также отмечают влияние консультантов на оценку стоимости акций на фондовых рынках других стран и, соответственно, капитализации глобальных компаний.

Bloomberg пишет, что выводы экспертов еще раз подтверждают гипотезу, что ключевую роль на основных фондовых рынках имеют активно управляемые инвестиции.

Автор: Евгений Калюков
Теги: хедж-фонды, Инвестиционная стратегия, пенсионные фонды
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