Аналитики сочли не определяющим влияние долгосрочных инвесторов на акции

Эксперты из университетов Чикаго, Нью-Йорка и Принстона пришли к выводу, что хедж-фонды влияют на котировки акций куда сильнее, чем крупные долгосрочные инвесторы

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Инвестиции, которые производят хедж-фонды, влияют на котировки втрое сильнее, чем вложения пенсионных фондов и других долгосрочных инвесторов, хотя последние и распоряжаются куда более крупными суммами. К такому выводу пришли эксперты из университетов Чикаго, Нью-Йорка и Принстона, проанализировав данные фондовых рынков США, Великобритании, еврозоны и Японии за последние десять лет, сообщает Bloomberg.

«Влияние хедж-фондов удивительно, учитывая их относительно небольшой размер», — констатировали авторы.

Исследователи также отмечают, что серьезное влияние на динамику котировок оказывают также консультанты по инвестициям, причем по некоторым параметрам их влияние даже превосходит хедж-фонды.

«Небольшие фирмы, консультирующие по активным инвестициям, играют важнейшую роль в определении стоимости акций на основе политики выплаты дивидендов, денежных потоков» — один из выводов этой работы.