Western Union резко ограничила сумму переводов за границу

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,06 +0,25 EUR Бирж. 70,68 -0,12 Brent 62,06 +0,44% USD Нал. 63,62 61,50 EUR Нал. 71,58 69,34 USD ЦБ 62,87 +0,04 EUR ЦБ 70,79 +0,19 EUR/USD 1,1214 -0,0059 BTC/USD Бирж. 10 559,00 -182,00 IMOEX 2 700,57 -0,07% RTSI 1 350,69 +0,07% DJIA 27 154,20 -0,25% Nasdaq 8 146,49 -0,74%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
American Express $140 (+11,94%) прогноз Wells Fargo Securities к 19.07.20
PepsiCo $154 (+17,21%) прогноз Argus Research к 11.07.20
Северсталь ₽1 197 (+14,72%) прогноз Атон к 19.07.20
CVS Health $80 (+42,37%) прогноз Argus Research к 25.02.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
American Express $140 (+11,94%) прогноз Wells Fargo Securities к 19.07.20
PepsiCo $154 (+17,21%) прогноз Argus Research к 11.07.20
Северсталь ₽1 197 (+14,72%) прогноз Атон к 19.07.20
CVS Health $80 (+42,37%) прогноз Argus Research к 25.02.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 62,87 (+0,04) Quote, 19 июл, 12:15
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 70,79 (+0,19) Quote, 19 июл, 12:15
Россиянин на грузовике сбил насмерть двух человек в Финляндии Общество, 00:54 Metallica на концерте в Лужниках спела песню Цоя «Группа крови» Общество, 00:25 Медведчук обвинил партию Бойко в нарушениях на выборах в Раду Политика, 00:10 Western Union резко ограничила сумму переводов за границу Финансы, 00:00 Минск и Москва договорились к 2021 году выйти на единые отраслевые рынки Экономика, 21 июл, 23:13 Медведчук допустил отсутствие коалиции в новой Раде Политика, 21 июл, 23:05 Карпин сообщил о «проскользнувшей мысли» пригласить Глушакова в «Ростов» Спорт, 21 июл, 23:04 «Слуги народа» дошли до Рады Политика, 21 июл, 22:50 Советник Зеленского сообщил о разработке на Украине онлайн-гражданства Политика, 21 июл, 22:49 ЦИК Украины представила первые данные об итогах выборов в Раду Политика, 21 июл, 22:11 Кто из великих дизайнеров создал популярный Peugeot Partner I РБК и Peugeot, 21 июл, 22:03 Один из героев расследования Голунова избавился от бизнеса в России Общество, 21 июл, 22:00 ЦИК Украины назвал первые после окончания голосования данные о явке Политика, 21 июл, 21:45 Зеленский позвал лидера группы «Океан Эльзы» обсудить коалицию в Раде Политика, 21 июл, 21:02
Финансы ,  
0 
Western Union резко ограничила сумму переводов за границу
С 22 июля россияне не смогут переводить в одну страну через Western Union более 600 тыс. руб. в течение месяца. Платежная система вводит лимит, чтобы соблюдать закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
Фото: Stephen Hilger / Bloomberg

Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц. Новые правила начинают действовать с 22 июля. Информация об этом содержится в письме, которое платежная система разослала своим партнерам (с ним ознакомился РБК), а также на официальном сайте Western Union.

Ограничения являются частью комплекса мероприятий, которые платежная система проводит в соответствии с требованиями закона по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также в соответствии с рекомендациями ЦБ от 14 января 2019 года, направленными на повышение внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов, говорится в письме. Они вводятся «в целях минимизации рисков использования системы Western Union в противоправных целях». Нынешние ограничения для трансграничных переводов составляют $5 тыс. для одной операции.

РБК направил запрос в Western Union и ЦБ.

Чем вызваны опасения ЦБ

В январских рекомендациях (.pdf) ЦБ России обращал внимание на несколько нестандартных признаков трансграничных переводов: они осуществляются одними и теми же физлицами неоднократно в течение дня с минимальными интервалами; их суммы превышают обычные суммы переводов физлиц, не связанные с предпринимательством; деньги переводятся нескольким получателям в одни и те же места получения переводов; переводы происходят через внутренние структурные подразделения кредитных организаций в крупных торговых местах, и там зачастую нет контрольно-кассовой техники.

Такие переводы могут быть оплатой по договору о поставке товаров в Россию, считает ЦБ, то есть переводящие средства физлица ведут предпринимательскую деятельность, но избегают учета, чтобы не попасть под валютный контроль. В отдельных кредитных организациях «противолегализационный» контроль недостаточен, пришел к выводу ЦБ и рекомендовал им скорректировать процедуры.

ЦБ около месяца назад приглашал на встречу представителей систем денежных переводов, отмечает источник РБК на платежном рынке. Однако он затруднился назвать повестку обсуждения.

По данным на 30 сентября 2018 года, Western Union осуществляла денежные переводы более чем в 200 странах и территориях мира, говорится на сайте компании. Ограничения, которые были установлены ранее для Казахстана, Киргизии, Китая и Вьетнама на уровне 100 тыс. руб. в месяц, остаются без изменений, отмечается в документе.

«У Western Union сеть направлений денежных переводов шире, чем у других систем, поэтому предприниматели могли использовать ее для оплаты серого импорта. Такая проблема существует, и ЦБ, вероятно, отследил объемы и направления трансграничных переводов Western Union и усмотрел по части из них подозрительные операции», — заявила РБК председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева. Компания вводит ограничения в очень короткие сроки, и это свидетельствует о том, что Western Union исполняет рекомендации регулятора, указывает Обаева.

«Если говорить о переводах трудовых мигрантов, то, конечно, отправляемые суммы ниже данного лимита. Однако система работает в основном вне стран ближнего зарубежья, и на этих направлениях вводимое ограничение может быть существенным», — говорит исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.

В «Золотой короне» — другой крупнейшей системе международных переводов — лимиты в последнее время не менялись, уточнил представитель компании. Он пояснил, что лимиты в этой платежной системе отличаются в зависимости от страны отправки и страны выдачи и устанавливаются в рамках риск-ориентированного подхода. Так, лимит 600 тыс. руб. в месяц на человека действует по всем переводам из торговых сетей, кроме переводов в Казахстан, Китай, Киргизию и Вьетнам. На переводы в эти страны платежная система также недавно установила еще более низкие тарифы.

В системах денежных переводов Contact и «Юнистрим» на момент публикации материала не ответили на запросы РБК.

По данным ЦБ, за 2018 год россияне перевели через платежные системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим» и др. в страны СНГ и дальнего зарубежья около $9,5 млрд, при этом средняя сумма одного перевода составила около $437, или 27, 5 тыс. руб.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: Western Union
Материалы по теме
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
Финансы
Facebook запустит собственную систему денежных переводов
Технологии и медиа
Visa начала обсуждать с банками переводы по номеру телефона за рубеж
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter