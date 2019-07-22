Western Union резко ограничила сумму переводов за границу

С 22 июля россияне не смогут переводить в одну страну через Western Union более 600 тыс. руб. в течение месяца. Платежная система вводит лимит, чтобы соблюдать закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

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Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц. Новые правила начинают действовать с 22 июля. Информация об этом содержится в письме, которое платежная система разослала своим партнерам (с ним ознакомился РБК), а также на официальном сайте Western Union.

Ограничения являются частью комплекса мероприятий, которые платежная система проводит в соответствии с требованиями закона по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также в соответствии с рекомендациями ЦБ от 14 января 2019 года, направленными на повышение внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов, говорится в письме. Они вводятся «в целях минимизации рисков использования системы Western Union в противоправных целях». Нынешние ограничения для трансграничных переводов составляют $5 тыс. для одной операции.

РБК направил запрос в Western Union и ЦБ.

Чем вызваны опасения ЦБ В январских рекомендациях (.pdf) ЦБ России обращал внимание на несколько нестандартных признаков трансграничных переводов: они осуществляются одними и теми же физлицами неоднократно в течение дня с минимальными интервалами; их суммы превышают обычные суммы переводов физлиц, не связанные с предпринимательством; деньги переводятся нескольким получателям в одни и те же места получения переводов; переводы происходят через внутренние структурные подразделения кредитных организаций в крупных торговых местах, и там зачастую нет контрольно-кассовой техники. Такие переводы могут быть оплатой по договору о поставке товаров в Россию, считает ЦБ, то есть переводящие средства физлица ведут предпринимательскую деятельность, но избегают учета, чтобы не попасть под валютный контроль. В отдельных кредитных организациях «противолегализационный» контроль недостаточен, пришел к выводу ЦБ и рекомендовал им скорректировать процедуры. ЦБ около месяца назад приглашал на встречу представителей систем денежных переводов, отмечает источник РБК на платежном рынке. Однако он затруднился назвать повестку обсуждения.

По данным на 30 сентября 2018 года, Western Union осуществляла денежные переводы более чем в 200 странах и территориях мира, говорится на сайте компании. Ограничения, которые были установлены ранее для Казахстана, Киргизии, Китая и Вьетнама на уровне 100 тыс. руб. в месяц, остаются без изменений, отмечается в документе.