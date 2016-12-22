Правительство определилось с банками для выплаты пенсий военным

Правительство выбрало банки, которые вместе со Сбербанком станут агентами правительства для выплаты пенсий военным. Помимо крупнейших государственных банков военные пенсии будет платить аффилированный с «Роснефтью» ВБРР

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Правительство опубликовало распоряжение, в котором перечислило банки, которые будут осуществлять выплаты пенсий военным, пожарным, сотрудникам органов внутренних дел, ФСИН, Росгвардии и ФСКН. Помимо Сбербанка, который был монополистом в этой сфере, агентами в выплатах пенсий будут ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и аффилированный с государственной «Роснефтью» Всероссийский банк развития регионов (ВБРР).

Закон, лишавший Сбербанк действовавшей с 1993 года монополии на выплаты военных пенсий, был принят Госдумой и подписан президентом еще в декабре 2017 года. Согласно закону правительство может самостоятельно выбирать банки для выплаты военных пенсий. Критериями для отбора банков для этих функций являются контроль государства или ЦБ, наличие лицензии на работу с гостайной и размер капитала не менее 100 млрд руб. на первое число отчетного месяца.

Закон внесли в рамках исполнения поручения премьер-министра Дмитрия Медведева «обеспечить конкуренцию при отборе банков, осуществляющих выплаты военных пенсий».

Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве, речь может идти о выплатах пенсий 2–3 млн человек, из которых 700 тыс. также получают гражданскую пенсию. Сведения о пенсионерах-силовиках являются государственной тайной.