Сбербанк лишили монополии на выплату военных пенсий

Госдума на заседании 13 декабря приняла в третьем чтении закон, согласно которому Сбербанк больше не является единственным агентом правительства по выплате военных пенсий. Об этом сообщает «Интерфакс».

В начале октября в Госдуму внесли поправки в закон о выплате военных пенсий согласно поручению главы правительства Дмитрия Медведева от 16 марта 2017 года «в целях обеспечения конкуренции при отборе банков, осуществляющих выплаты военных пенсий».

Согласно закону, правительство сможет самостоятельно выбирать кредитные организации для выплаты военных пенсий. При этом банки должны иметь капитал в размере не менее 100 млрд руб. на первое число отчетного месяца и находиться под контролем государства или Центробанка. Кроме того, у банков должна быть лицензия на проведение работ, связанных с государственной тайной.

В феврале стало известно, что Сбербанк может лишиться монополии на выплату военных пенсий.

По данным источника «Коммерсанта», крупнейшие банки намерены осуществлять выплаты «без участия в схеме Сбербанка». Источник уточнил, что выплаты касаются 2–3 млн человек. По информации газеты, в правительство было отправлено письмо с соответствующим предложением за подписью Газпромбанка, ВТБ и Россельхозбанка.

Закон, согласно которому Сбербанк был монополистом по выплате военных пенсий, действовал с 12 февраля 1993 года. Банк выплачивал пенсии не только отставным, но и пожарным, сотрудникам ФСИН, таможни, полиции, ФСБ, ФСО, Росгвардии, Генпрокуратуры и членам их семей.