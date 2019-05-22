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Минфин объяснил ущерб в ₽80 млрд от передачи «Роскапитала» в «Дом.РФ»
Банк «Российский капитал» передавали государству по балансовой стоимости, где учтены вложения, возвращения которых в государстве и не ожидали, заявили в Минфине
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Ущерб государству в 80 млрд руб. при передаче банка «Российский капитал» институту развития в жилищной сфере «Дом.РФ», о котором сообщала Счетная плата, объясняется разными подходами к передаче госимущества, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Его слова РБК передали в пресс-службе Минфина.

Росимущество получило акции банка от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по исторической балансовой стоимости, сформированной в ходе санации банка, финансового оздоровления на его балансе других кредитных организаций и финансирования завершения строительства объектов обанкротившегося девелопера СУ-155, отметил Моисеев. В уставный капитал «Дом.РФ», добавил он, банк передавали уже по справедливой стоимости, так как того требовал закон об акционерных обществах.

«Балансовая стоимость вложений в достройку СУ-155, например, составляет 33,2 млрд руб., а их справедливая стоимость — ноль. Эти деньги, по сути, являются безвозмездным финансированием достройки проблемных домов СУ-155 и не имеют перспектив возврата», — объяснил Моисеев.

«Российский капитал» был переименован в банк «Дом.РФ» в декабре 2018 года, на его базе теперь создается опорный банк строительного сектора. Текущее финансовое положение банка «Дом.РФ», уверяет Моисеев, не вызывает вопросов: за 2018 год прибыль составила 4,2 млрд руб. против убытков в предыдущие годы. Все требования по нормативам ЦБ, добавил он, банк соблюдает в полном объеме.

Об ущербе государству в 80 млрд руб. при передача «Российского капитала» в начале недели сообщила Счетная палата. Ведомство указало на недостатки нормативно-правового регулирования при передаче имущества в собственность государства. В частности, в ходе процедуры активы, переходящие в собственность государства, не проходят процедуру переоценки. В пресс-службе Росимущества РБК сообщили, что Минфин сейчас рассматривает вопрос о совершенствовании регулирования по этому вопросу.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Минфин, АИЖК, Счетная палата
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