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Финансы ,  
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В какие соседние страны денежные переводы из России выросли. Инфографика

Денежные переводы из России в соседние страны выросли только в Киргизию

За 11 месяцев объем денежных переводов из России в соседние страны снизился, следует из данных центральных банков Казахстана, Грузии, Армении и Азербайджана, которые изучил РБК.

Объем переводов уменьшился:

в Армению — на 13% ($3,2 млрд в январе—ноябре 2024 года против $3,6 млрд в январе—ноябре 2023 года);

в Казахстан — на 44% в долларах, в тенге — на 43%;

в Грузию — на 65%.

Единственная страна, в которую объем переводов увеличился, — Киргизия (на 12%, почти до $2,6 млрд).

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Фото:KELENY / Shutterstock

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Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова, Светлана Прохорова
Денежные переводы Россия Армения Грузия Киргизия Казахстан
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