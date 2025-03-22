Денежные переводы из России в соседние страны выросли только в Киргизию

В какие соседние страны денежные переводы из России выросли. Инфографика

За 11 месяцев объем денежных переводов из России в соседние страны снизился, следует из данных центральных банков Казахстана, Грузии, Армении и Азербайджана, которые изучил РБК.

Объем переводов уменьшился:

в Армению — на 13% ($3,2 млрд в январе—ноябре 2024 года против $3,6 млрд в январе—ноябре 2023 года);

в Казахстан — на 44% в долларах, в тенге — на 43%;

в Грузию — на 65%.

Единственная страна, в которую объем переводов увеличился, — Киргизия (на 12%, почти до $2,6 млрд).