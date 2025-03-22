В какие соседние страны денежные переводы из России выросли. Инфографика
За 11 месяцев объем денежных переводов из России в соседние страны снизился, следует из данных центральных банков Казахстана, Грузии, Армении и Азербайджана, которые изучил РБК.
Объем переводов уменьшился:
в Армению — на 13% ($3,2 млрд в январе—ноябре 2024 года против $3,6 млрд в январе—ноябре 2023 года);
в Казахстан — на 44% в долларах, в тенге — на 43%;
в Грузию — на 65%.
Единственная страна, в которую объем переводов увеличился, — Киргизия (на 12%, почти до $2,6 млрд).
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