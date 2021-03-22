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Финансы ,  
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Росфинмониторинг сообщил о новой незаконной схеме обналичивания

Ведомство сообщило о схеме, которая направлена на уход от банковского контроля с использованием налоговых или таможенных платежей и фиктивных фирм. Росфинмониторинг выявил участие в ней предприятий общепита и торговли
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В России выявили новую схему обналичивания денег, направленную на уход от банковского контроля, сообщается в бюллетене (.pdf) Росфинмониторинга.

Мошенники модифицировали схему, по которой фиктивные фирмы перечисляли налоговые или таможенные платежи за реальные компании, получая наличные деньги. В «теневой инкассации» участвуют реально действующие предприятия с большим оборотом наличных, например, крупные федеральные и региональные торговые сети, автосалоны и оптово-розничные рынки, указано в бюллетене.

В пресс-службе Росфинмониторинга заявили «Известиям», что в прошлом году специалисты выявили участие в этой теневой схеме предприятий общепита и торговли. Ведомство не уточнило, сколько именно подобных случаев было зафиксировано.

Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией
Финансы
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Центробанке сообщили газете, что выявленная модификация — одна из возможных схем незаконного обналичивания. По данным регулятора, его объемы снижаются последние несколько лет. В частности, в 2020 году они уменьшились до 78 млрд руб. с 110 млрд руб. годом ранее.

В Росбанке, «Зените» и Уральском банке реконструкции и развития заявили изданию, что знают об этой схеме. По словам главы департамента финансового мониторинга «Зенита» Людмилы Соколовой, выявить такие операции можно только с помощью онлайн-контроля, взаимодействия с ЦБ и обмена информацией с крупными банками.

В феврале Росфинмониторинг сообщил, что банки зафиксировали более 18 тыс. сомнительных операций в медицинской сфере со специальной маркировкой COVID. Речь идет о закупках медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, а также контрактах на строительство медицинских учреждений. По фактам обналичивания и отмывания денег под видом борьбы с пандемией было заведено 21 уголовное дело.

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Автор
Наталия Анисимова
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