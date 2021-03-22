Росфинмониторинг сообщил о новой незаконной схеме обналичивания

Ведомство сообщило о схеме, которая направлена на уход от банковского контроля с использованием налоговых или таможенных платежей и фиктивных фирм. Росфинмониторинг выявил участие в ней предприятий общепита и торговли

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В России выявили новую схему обналичивания денег, направленную на уход от банковского контроля, сообщается в бюллетене (.pdf) Росфинмониторинга.

Мошенники модифицировали схему, по которой фиктивные фирмы перечисляли налоговые или таможенные платежи за реальные компании, получая наличные деньги. В «теневой инкассации» участвуют реально действующие предприятия с большим оборотом наличных, например, крупные федеральные и региональные торговые сети, автосалоны и оптово-розничные рынки, указано в бюллетене.

В пресс-службе Росфинмониторинга заявили «Известиям», что в прошлом году специалисты выявили участие в этой теневой схеме предприятий общепита и торговли. Ведомство не уточнило, сколько именно подобных случаев было зафиксировано.

В Центробанке сообщили газете, что выявленная модификация — одна из возможных схем незаконного обналичивания. По данным регулятора, его объемы снижаются последние несколько лет. В частности, в 2020 году они уменьшились до 78 млрд руб. с 110 млрд руб. годом ранее.