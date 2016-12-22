Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков

Forbes проанализировал оценки рейтинговых агентств и финансовые показатели российских банков и ранжировал их по надежности. Крупнейший банк страны — Сбербанк — оказался на четвертом месте, а лидером списка оказался Росбанк

Фото: Денис Гришкин / Ведомости / ТАСС

Журнал Forbes опубликовал список самых надежных банков России на основе данных рейтинговых агентств Fitch, RAEX, Moody's, S&P и АКРА. Всего в рейтинг вошли сто банков, разделенные по пяти группам надежности.

Как указывает Forbes, на начальном этапе для отсеивания финансовых организаций использовались следующие критерии: наличие и количество рейтингов, активы более 10 млрд руб., доля вкладов физлиц более 3% пассивов. Из критериев в таблице также указываются достаточность капитала, норматив мгновенной ликвидности и рентабельность капитала.

В группу с самой высокой степенью надежности вошли 13 банков, из которых пять — государственные. Также туда попали несколько «дочек» иностранных банков, которые заняли три строчки из первых пяти пунктов списка.

В пятерку самых надежных банков рейтинга вошли Росбанк, Unicredit, Райффайзенбанк, Сбербанк и Ситибанк. Кроме них, в число лидеров вошли «Нордеа», ВТБ, Bank of China, «Интеза», Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк и «Российский капитал».

Из списка самых надежных банков четыре — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк — находятся под введенными США и странами ЕС санкциями.

В 2017 году Центробанк лишил лицензии более 40 российских банков.