Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков

Журнал Forbes опубликовал список самых надежных банков России на основе данных рейтинговых агентств Fitch, RAEX, Moody's, S&P и АКРА. Всего в рейтинг вошли сто банков, разделенные по пяти группам надежности.
Как указывает Forbes, на начальном этапе для отсеивания финансовых организаций использовались следующие критерии: наличие и количество рейтингов, активы более 10 млрд руб., доля вкладов физлиц более 3% пассивов. Из критериев в таблице также указываются достаточность капитала, норматив мгновенной ликвидности и рентабельность капитала.
В группу с самой высокой степенью надежности вошли 13 банков, из которых пять — государственные. Также туда попали несколько «дочек» иностранных банков, которые заняли три строчки из первых пяти пунктов списка.
В пятерку самых надежных банков рейтинга вошли Росбанк, Unicredit, Райффайзенбанк, Сбербанк и Ситибанк. Кроме них, в число лидеров вошли «Нордеа», ВТБ, Bank of China, «Интеза», Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк и «Российский капитал».
Из списка самых надежных банков четыре — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк — находятся под введенными США и странами ЕС санкциями.
В 2017 году Центробанк лишил лицензии более 40 российских банков.