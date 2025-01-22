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Финансы ,  
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Россия договорилась с ОАЭ о 10-процентной налоговой ставке

ОАЭ входит в черный список офшорных зон Минфина России. Подписание соглашения ожидается в первом полугодии 2025-го
Виды Абу-Даби
Виды Абу-Даби (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Россия и ОАЭ договорятся о налоговой ставке в 10% на доходы от дивидендов, процентов и роялти в рамках соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН), сообщил «Ведомостям» статс-секретарь замминистра финансов Алексей Сазанов.

Документ подпишут в первой половине 2025 года, соглашение уже предварительно согласовано. Главным предметом обсуждения стали размеры ставок налогов у источника по пассивным доходам, рассказал статс-секретарь. Он объяснил долгую продолжительность переговоров (Москва выступила с предложением еще в 2022-м) позицией ОАЭ по предложенным Россией условиям. «Когда [ОАЭ] выразили желание согласиться и подписать соглашение, все начало двигаться», — сказал Сазанов.

Российские власти настроены не допустить повторения ситуации использования российским бизнесом иностранных юрисдикций для получения пониженных налоговых ставок, напоминают «Ведомости». Сазанов заявил, что подобные соглашения призваны «способствовать повышению притока иностранных инвестиций и не приводить к уменьшению национальной налоговой базы».

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В настоящее время между Россией и ОАЭ действует редакция соглашения от 2011 года, льготы в которой предусмотрены лишь для государственных учреждений, организаций с госучастием и суверенных фондов.

Кроме того, Эмираты до сих пор входят в так называемый черный список офшорных зон, составленный Минфином России. В этот лист попадают страны или отдельные территории, предоставляющие льготные режимы налогообложения, но не раскрывающие и не предоставляющие сведения при проведении финансовых операций при запросах налоговиков из других стран.

Полтора года назад соглашение об избежании двойного налогообложения Россия подписала с Оманом. Налоговую ставку на роялти определили в размере 10%, общую ставку налога на доходы в виде дивидендов — 15%, на процентные доходы — 10%.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ОАЭ двойное налогообложение налоги Минфин Алексей Сазанов
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