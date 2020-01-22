В Сбербанке сообщили о снятии клиентами ₽250 млрд из-за одного фейка

Четверть триллиона рублей забрали из банкоматов за несколько часов после появления слуха об отключении карт Visa. По словам замглавы Сбербанка Станислава Кузнецова, банк с трудом смог предотвратить массовую панику в стране

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Паника, возникшая в декабре 2014 года из-за слухов о предстоящем отключении карт Visa и MasterCard, привела к тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли со своих счетов более 250 млрд руб. Об этом рассказал журналистам в Давосе зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, говоря о негативных последствиях фейковых новостей.

«Появилась фейковая новость о том, что карты Visa перестанут работать в 00 часов 00 минут. Эта новость привела к массовой выемке кеша из банкоматной сети Сбербанка. Мы узнали о том, что ряд банкоматов стоят пустые, без денег. У людей начиналась паника. В первой половине дня из наших устройств было снято более 250 млрд руб.», — рассказал Кузнецов (цитата по ТАСС).

По словам зампреда Сбербанка, предотвратить «массовую панику» удалось благодаря тому, что банк перевел в круглосуточный режим доставку денег в банкоматы.

В середине декабря 2014 года на фоне резкого ослабления рубля — 16 декабря биржевой курс доллара подскочил до 80 руб., а курс евро превысил 100 руб. — появились слухи о том, что Сбербанк вводит ограничения на выдачу наличных средств со счетов, а эмитированные им карты Visa и MasterCard будут заблокированы. Новости привели к тому, что у банкоматов выстроились очереди — люди спешили забрать свои деньги.