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В Сбербанке сообщили о снятии клиентами ₽250 млрд из-за одного фейка

Четверть триллиона рублей забрали из банкоматов за несколько часов после появления слуха об отключении карт Visa. По словам замглавы Сбербанка Станислава Кузнецова, банк с трудом смог предотвратить массовую панику в стране
Сбербанк SBER ₽268,06 +0,67% Купить
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Паника, возникшая в декабре 2014 года из-за слухов о предстоящем отключении карт Visa и MasterCard, привела к тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли со своих счетов более 250 млрд руб. Об этом рассказал журналистам в Давосе зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, говоря о негативных последствиях фейковых новостей.

«Появилась фейковая новость о том, что карты Visa перестанут работать в 00 часов 00 минут. Эта новость привела к массовой выемке кеша из банкоматной сети Сбербанка. Мы узнали о том, что ряд банкоматов стоят пустые, без денег. У людей начиналась паника. В первой половине дня из наших устройств было снято более 250 млрд руб.», — рассказал Кузнецов (цитата по ТАСС).

По словам зампреда Сбербанка, предотвратить «массовую панику» удалось благодаря тому, что банк перевел в круглосуточный режим доставку денег в банкоматы.

В середине декабря 2014 года на фоне резкого ослабления рубля — 16 декабря биржевой курс доллара подскочил до 80 руб., а курс евро превысил 100 руб. — появились слухи о том, что Сбербанк вводит ограничения на выдачу наличных средств со счетов, а эмитированные им карты Visa и MasterCard будут заблокированы. Новости привели к тому, что у банкоматов выстроились очереди — люди спешили забрать свои деньги.

Биржевой курс евро превысил 100 руб.
Финансы

18 декабря 2014 года в интервью Business FM Кузнецов говорил, что в некоторых банкоматах из-за повышенного спроса на наличность заканчиваются купюры, но система в целом работает без сбоев.

«Мы по всей стране фиксируем повышенный спрос населения к наличным деньгам. В ряде регионов действительно есть очереди, в ряде регионов действительно население снимает наличные деньги или пытается менять деньги», — говорил тогда зампред Сбербанка, отметив, что к концу 18 декабря деньги закончились примерно в 1,5 тыс. из 90 тыс. банкоматов Сбербанка в России.

В интервью ТАСС Кузнецов говорил, что наиболее напряженная ситуация сложилась в Смоленске, Тюмени, Рязани, Чувашии, Туле, Брянске и на Северном Кавказе. «К утру завтрашнего дня мы планируем подкрепить наши банкоматы дополнительными наличными», — сказал тогда он.

В тот же день Сбербанк выпустил официальное заявление, в котором заверил, что не будет устанавливать никаких ограничений по снятию наличных средств и продаже и покупке валюты, а также по функционированию платежных карт.

На следующий день Кузнецов сообщил, что отток денег из банкоматов Сбербанка пошел на спад.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Сбербанк, Fake news
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