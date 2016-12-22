Костин рассказал о возможном слиянии «ВТБ Страхования» с СОГАЗом

ВТБ рассматривает возможность объединения страхового бизнеса компании с СОГАЗом, об этом рассказал президент ВТБ Андрей Костин. Если сделка состоится, на рынке появится страховщик-гигант

Андрей Костин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

О том, что в ВТБ рассматривают возможность слияния страховой компании «ВТБ-Страхование» с СОГАЗом глава ВТБ Андрей Костин заявил в интервью Reuters. Ранее о начале переговоров по объединению двух страховщиков сообщали источники «Интерфакса», источники РБК на страховом рынке эти сведения подтверждали.

«С СОГАЗом идет обсуждение, и слияние возможно при получении какого-то пакета. У нас идут переговоры, но решений никаких пока нет», — заявил Костин.

На данный момент у «ВТБ Страхование» не самые сильные позиции в корпоративном виде страхования, однако сильные позиции в розничном сегменте — компания активно стала заниматься страхованием жизни, рассказал президент ВТБ. «Я не исключаю, что сделка по объединению нашего страхового бизнеса с другой компанией может состояться», — уточнил он.

В СОГАЗе отказались от комментариев.

Как рассказывали ранее источники «Интерфакса», среди условий сделки, которые уже согласованы, — ее неденежная форма. Отмечалось, что итогом объединения может стать создание крупнейшего игрока на российском страховом рынке. По информации источников агентства, в объединенной на базе СОГАЗа компании ВТБ получит миноритарный пакет.

О том, что формой возможного приобретения СОГАЗом страхового бизнеса ВТБ может стать обмен долями, передавал ТАСС со ссылкой на два источника. В конце января могут состояться финальные переговоры, которые определят, состоится ли сделка и в какой конфигурации, писало агентство.

При объединении бизнесов доля нового игрока на рынке составит 23%, говорил ранее аналитик АКРА Алексей Бредихин. При этом, в сегменте страхования имущества юридических лиц доля объединенной компании превысит 60%, что может стать поводом для беспокойства со стороны ФАС, отмечал он. Вместе с тем в сегментах ОСАГО, автоКАСКО, имущества физических лиц появление компании-гиганта окажет ограниченное влияние, уточнял аналитик.

За девять месяцев 2017 года чистая прибыль «ВТБ Страхования» по РСБУ выросла на 23% по сравнению с прошлым годом, до 13,4 млрд руб. СОГАЗ является крупнейшим игроком на страховом рынке (по итогам девяти месяцев 2017 года компания собрала 138,7 млрд руб. премий). Чистая прибыль страховщика в 2016 году (более актуальную информацию компания не раскрывает) по МСФО составила 23,6 млрд руб., увеличившись на 7% по сравнению с 2015 годом.