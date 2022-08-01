ЦБ не увидел предпосылок для деноминации в России

В России на сегодняшний день нет объективных причин для проведения деноминации, заявил в интервью «Известиям» зампред Центробанка Сергей Белов.

Деноминация — обмен старых денежных знаков на новые с меньшим номиналом (с меньшим числом нулей).

«Проводимая нами модернизация банкнот преследует другие цели, мы просто стремимся к тому, чтобы наши купюры были более качественными, более долговечными и защищенными. <...> Сейчас экономических предпосылок для деноминации нет, даже не стоит это обсуждать», — сказал Белов. Так он ответил на вопрос, планируется ли в России деноминация.

Зампред ЦБ напомнил, что в 1998 году, когда проводилась последняя деноминация, этот процесс стал «своего рода отсечением периода финансовой нестабильности» при масштабной инфляции. «Проведенная деноминация была нацелена на укрепление доверия к российской национальной валюте», — подчеркнул Белов. В то же время он отметил, что деноминация была довольно затратной и продолжительной.

В истории современной России деноминация была проведена единожды — в 1998 году. Старые банкноты были заменены новыми с коэффициентом 1000:1, то есть 1 тыс. старых рублей за один новый. В результате в обращение вернулись мелкие монеты в 1, 5, 10 и 50 копеек, а также монеты в 2 руб., зато исчезли монеты номиналом более 5 руб. (десятирублевку начали чеканить только в 2009 году).

Ранее идею о деноминации в России неоднократно отвергала и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. В прошлом году она утверждала, что «никакой деноминации, никаких денежных реформ» регулятор не рассматривает. По ее словам, в России «в порядке все и с номиналами, и с рядом банкнот», и «никаких причин что-то здесь менять нет».