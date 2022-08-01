Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 62,57 (+1,35) Инвестиции, 29 июл, 16:04
Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 61,31 (+1,11) Инвестиции, 29 июл, 16:04
«Дом культуры» поколения «альфа»: настоящая жизнь в ненастоящем мире Совместный проект, 06:39
Дегтярев назвал срок спасения запутавшегося в сетях в Охотском море кита Общество, 06:32
МИД рассказал о роли НАТО в вербовке иностранцев для боев в Донбассе Политика, 06:31
ЦБ не увидел предпосылок для деноминации в России Финансы, 06:07
В парламенте Ирландии призвали президента прояснить позицию по Украине Политика, 06:02
WSJ узнал об усилении давления США на Иран для возобновления СВПД Политика, 05:54
FT узнал о решении Лондона отложить запрет на страхование нефти из России Политика, 05:10
Как коллекторы стали чаще требовать долги через суд. Инфографика Финансы, 05:00
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
«Коммерсантъ» узнал о проекте допуска к режимным объектам по биометрии Технологии и медиа, 04:59
На базе обновленного Ан-2 создадут семейство «кукурузников» Бизнес, 04:40
«Коммерсантъ» узнал о решении судов не депортировать украинцев Общество, 04:15
МИД сообщил о замороженном США и ЕС диалоге с Москвой по антитеррору Политика, 04:00
«Коммерсантъ» узнал о консолидации «Ростехом» поставок вакцин от гриппа Бизнес, 03:53
«Коммерсантъ» узнал о заочном аресте основателя ритуального ИТ-проекта Общество, 03:22
Финансы ,  
0 

ЦБ не увидел предпосылок для деноминации в России

В России на сегодняшний день нет объективных причин для проведения деноминации, заявил в интервью «Известиям» зампред Центробанка Сергей Белов.

Деноминация — обмен старых денежных знаков на новые с меньшим номиналом (с меньшим числом нулей).

«Проводимая нами модернизация банкнот преследует другие цели, мы просто стремимся к тому, чтобы наши купюры были более качественными, более долговечными и защищенными. <...> Сейчас экономических предпосылок для деноминации нет, даже не стоит это обсуждать», — сказал Белов. Так он ответил на вопрос, планируется ли в России деноминация.

Зампред ЦБ напомнил, что в 1998 году, когда проводилась последняя деноминация, этот процесс стал «своего рода отсечением периода финансовой нестабильности» при масштабной инфляции. «Проведенная деноминация была нацелена на укрепление доверия к российской национальной валюте», — подчеркнул Белов. В то же время он отметил, что деноминация была довольно затратной и продолжительной.

Матвиенко назвала провокацией рассуждения о деноминации рубля
Финансы
Валентина Матвиенко

В истории современной России деноминация была проведена единожды — в 1998 году. Старые банкноты были заменены новыми с коэффициентом 1000:1, то есть 1 тыс. старых рублей за один новый. В результате в обращение вернулись мелкие монеты в 1, 5, 10 и 50 копеек, а также монеты в 2 руб., зато исчезли монеты номиналом более 5 руб. (десятирублевку начали чеканить только в 2009 году).

Ранее идею о деноминации в России неоднократно отвергала и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. В прошлом году она утверждала, что «никакой деноминации, никаких денежных реформ» регулятор не рассматривает. По ее словам, в России «в порядке все и с номиналами, и с рядом банкнот», и «никаких причин что-то здесь менять нет».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Параллельный импорт техники: что не так
Статьи
Pro
Фото: Scott Halleran / Getty Images Стоит ли соглашаться на повышение в должности без надбавки
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Домашняя кардиотренировка: пять базовых упражнений
Инструкции
Pro
Фото: Andrew Wong / Getty Images Как модель «красной и синей ноги» поможет сохранить отношения
Статьи
Pro
Сколько нужно работать, чтобы быть счастливым
Инструкции
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Почему только 8% россиян стремятся к безграничному богатству
Исследования
Теги
деноминация ЦБ Банк России санкции
Материалы по теме
Матвиенко назвала провокацией рассуждения о деноминации рубля
Финансы
Набиуллина опровергла возможность деноминации в России
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter