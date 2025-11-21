«Пусть клиент выбирает»: Альфа-банк предложил решение в споре о скидках

Банки считают недобросовестной практику маркетплейсов давать скидку при оплате картой аффилированных с ними кредитных организаций, говорят в Альфа-банке. Запрет таких скидок приведет к росту цен, заявляли WB и Ozon

Олег Сысуев (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Российские банки не намерены бороться с маркетплейсами или действовать с позиции силы, но настаивают, что конкуренция на рынке должна быть справедливой, заявил в эфире Радио РБК председатель совета директоров и президент Альфа-банка Олег Сысуев.

Он отметил, что банки маркетплейсов должны регулироваться «ровно так же, как вся банковская система России». Сейчас, считает топ-менеджер, торговые площадки фактически «закабаляют конкурента», привязывая клиентов только к собственным платежным системам и не пуская для обслуживания другие банки.

«Это, безусловно, нарушение рыночных конкурентных принципов. Вот за что мы выступаем. На здоровье: пусть будут кешбэки, пусть будут всякие плюшки для клиентов, но с равной доступностью, используя все возможные на рынке платежные системы. Пусть клиент сам выбирает, а не так, чтобы его привязывать намертво своими платежными системами», — сказал он.

Сысуев повторил, что банки маркетплейсов должны регулироваться так же, как и остальные. Он пояснил, что сейчас «у них нет регуляций, ограничений, которые есть у крупнейших банков».

Сбербанк, ВТБ, Т-банк, Альфа-банк и Совкомбанк ранее обратились с письмом (есть в распоряжении РБК) к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением запретить маркетплейсам применять скидки при оплате товаров картами аффилированных с ними банков. Кредитные организации назвали такую практику недобросовестной и выступили за единую цену на товары вне зависимости от того, картой какого банка они оплачиваются. Эту позицию поддерживает Центральный банк, при этом отмечая, что не выступает против системы скидок и бонусов в целом.

Предложенный запрет на инвестиции в скидки приведет к подорожанию товаров, заявляют Wildberries и Ozon. «Истинная цель» крупных банков, лоббирующих такой запрет, — «нерыночным путем» ограничить развитие банков маркетплейсов и самих платформ, указывали в WB. Использование скидок, бонусов и программ лояльности — «излюбленный инструмент банков, который они эксплуатируют крайне активно», отмечали в Ozon. В «Яндекс.Маркете» заявили о необходимости найти сбалансированный подход, в том числе в интересах покупателей и продавцов, без ограничения конкуренции.