 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

«Пусть клиент выбирает»: Альфа-банк предложил решение в споре о скидках

Сюжет
Радио РБК
Банки считают недобросовестной практику маркетплейсов давать скидку при оплате картой аффилированных с ними кредитных организаций, говорят в Альфа-банке. Запрет таких скидок приведет к росту цен, заявляли WB и Ozon
Олег Сысуев
Олег Сысуев (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Российские банки не намерены бороться с маркетплейсами или действовать с позиции силы, но настаивают, что конкуренция на рынке должна быть справедливой, заявил в эфире Радио РБК председатель совета директоров и президент Альфа-банка Олег Сысуев.

Он отметил, что банки маркетплейсов должны регулироваться «ровно так же, как вся банковская система России». Сейчас, считает топ-менеджер, торговые площадки фактически «закабаляют конкурента», привязывая клиентов только к собственным платежным системам и не пуская для обслуживания другие банки.

«Это, безусловно, нарушение рыночных конкурентных принципов. Вот за что мы выступаем. На здоровье: пусть будут кешбэки, пусть будут всякие плюшки для клиентов, но с равной доступностью, используя все возможные на рынке платежные системы. Пусть клиент сам выбирает, а не так, чтобы его привязывать намертво своими платежными системами», — сказал он.

Сысуев повторил, что банки маркетплейсов должны регулироваться так же, как и остальные. Он пояснил, что сейчас «у них нет регуляций, ограничений, которые есть у крупнейших банков».

Сбербанк, ВТБ, Т-банк, Альфа-банк и Совкомбанк ранее обратились с письмом (есть в распоряжении РБК) к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением запретить маркетплейсам применять скидки при оплате товаров картами аффилированных с ними банков. Кредитные организации назвали такую практику недобросовестной и выступили за единую цену на товары вне зависимости от того, картой какого банка они оплачиваются. Эту позицию поддерживает Центральный банк, при этом отмечая, что не выступает против системы скидок и бонусов в целом.

Предложенный запрет на инвестиции в скидки приведет к подорожанию товаров, заявляют Wildberries и Ozon. «Истинная цель» крупных банков, лоббирующих такой запрет, — «нерыночным путем» ограничить развитие банков маркетплейсов и самих платформ, указывали в WB. Использование скидок, бонусов и программ лояльности — «излюбленный инструмент банков, который они эксплуатируют крайне активно», отмечали в Ozon. В «Яндекс.Маркете» заявили о необходимости найти сбалансированный подход, в том числе в интересах покупателей и продавцов, без ограничения конкуренции.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева, Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Кирилл Леонов
Альфа-Банк маркетплейс платежные системы скидки
Материалы по теме
Дерипаска дал совет банкам после спора с маркетплейсами из-за скидок
Бизнес
Банки предложили запретить маркетплейсам инвестировать в скидки
Бизнес
WB и Ozon предупредили о последствиях запрета инвестиций в скидки
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 18:14 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 18:14
«Авангард» расторг контракт с Галимовым через два месяца после подписания Спорт, 18:25
ЦБ установил официальный курс доллара на выходные и понедельник 24 ноября Инвестиции, 18:18
Экс-главу МВД Ингушетии приговорили к 9 годам колонии по делу о митингах Общество, 18:18
Журналист Axios показал полный текст гарантий безопасности для Украины Политика, 18:18
Зеленский обсудил мирный план с Вэнсом Политика, 18:15
Шадаев сообщил о «технических огрехах» при «периоде охлаждения» сим-карт Общество, 18:15
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Литературно-театральный проект «БеспринцЫпные чтения» отмечает 10-летие Life, 18:11
Зеленский призвал власти Украины «прекратить срач и политические игрища» Политика, 18:08
Зеленский заявил, что Украину ждет тяжелая неделя с постоянным давлением Политика, 18:00
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
Хуснуллин назвал тревожной ситуацию с ипотекой в России Экономика, 17:58
В США первый комикс о Супермене продали за рекордные $9 млн Общество, 17:55
Начальник Генштаба Украины заявил, что ВСУ истощены Политика, 17:54