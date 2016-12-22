Рейтинг МКБ поместили под наблюдение из-за трех дней технических сбоев

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» установило для кредитного рейтинга Московского кредитного банка статус «под наблюдением». Решение было принято из-за сбоев в работе ИT-систем банка в последние дни

Фото: Олег Яковлев / РБК

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в пятницу, 21 сентября, установило для кредитного рейтинга Московского кредитного банка (МКБ) статус «под наблюдением». Решение принято из-за «реализации операционного риска в части возникновения технических сбоев в работе ИТ-систем банка на протяжении последних трех дней в результате обновления ИT-платформы».

«Эксперт РА» отмечает, что сбои привели к задержкам по проведению части транзакций клиентов. «Дальнейшее решение об уровне и прогнозе по рейтингу во многом будет определяться влиянием сбоев на деловую репутацию банка и основные финансовые показатели», — сообщает агентство. Вопрос о разрешении статуса «под наблюдением» «Эксперт РА» планирует рассмотреть в течение ближайших трех месяцев.

Сейчас рейтинг банка находится на уровне ruA- («умеренно высокий уровень кредитоспособности по сравнению с другими объектами рейтинга в России, однако присутствует некоторая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры», поясняется в шкале «Эксперт РА»). Прогноз агентства для рейтинга — стабильный.

МКБ с пониманием относится к обеспокоенности агентства сбоем в IT-системе банка, данные о восстановлении производительности будут переданы в «Эксперт РА», сообщил РБК представитель МКБ. «Мы уверены, что сейчас, когда работа банка стабилизирована, наши доводы будут релевантны ожиданиям «Эксперт РА», — добавили в банке.

Первые сообщения о сбоях в интернет-банке и мобильном банке МКБ из-за «технических работ» появились утром 19 сентября. Тогда же в банке отмечали, что могут наблюдаться задержки в работе оборудования в отделениях МКБ. К вечеру МКБ сообщил о восстановлении работы «большинства банковских сервисов», однако затем сбои возобновились.

МКБ-онлайн и его интернет-версия для физических лиц дает повышенную нагрузку на производительность автоматизированной банковской системы, это началось после перехода на новую версию программного обеспечения от одного из поставщиков, объяснил РБК 21 сентября представитель МКБ. В связи с этим банк намеренно ограничил работу онлайн-системы для физлиц. Никаких других ограничений в обслуживании клиентов банка нет, сервисы банка доступны во всех офисах, а также в более чем 6 тыс. терминалов и 1 тыс. банкоматов, добавил представитель кредитной организации.

«Московский кредитный банк приносит извинения за технический сбой и информирует: все офисы работают в штатном режиме. Ограничений на операции с депозитами нет. Кредитование работает в полном объеме. Банкоматы работают также в полном объеме», — сообщалось на главной странице сайта МКБ днем 21 сентября.

МКБ — один из крупнейших банков в России — шестое место по активам, второй по этому показателю частный банк (после Альфа-банка). Банк относится к числу системно значимых. Основной акционер банка — концерн «Россиум» Романа Авдеева (его доля — 56%).