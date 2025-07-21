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Эксклюзив

Власти одобрили длинные кредитные каникулы для россиян с детьми

Заемщики после появления второго ребенка или последующих детей смогут рассчитывать на послабления по кредитам, даже если у них не снизится доход. Но отсрочка на 1,5 года по платежам не снимает с них полной нагрузки по процентам
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российские семьи с детьми при пополнении смогут рассчитывать на длительные кредитные каникулы сроком до полутора лет — такие поправки в понедельник, 21 июля, были вынесены на рассмотрение комиссии по законопроектной деятельности при правительстве, сообщил источник РБК, знакомый с обсуждением. Источник РБК в правительстве уточнил, что законопроект был одобрен.

Речь идет о поправках в закон «О потребительском кредите» (353-ФЗ), их еще весной 2024 года разработал Минфин «в целях стимулирования рождаемости, снижения рисков дефолтов заемщиков, а также уменьшения рисков для финансовой стабильности кредиторов». Как отмечается в пояснительной записке к проекту, 39% россиян, опрошенных ВЦИОМ, называют барьером для рождения детей именно материальное положение и жилищные условия.

РБК направил запросы в Минфин и Банк России.

Что предлагается изменить

Механизм «кредитных каникул» впервые стал широко применяться в пандемийный кризис 2020 года — заемщики при ухудшении финансовой ситуации могли обратиться в банки или микрофинансовые организации (МФО) за отсрочкой по платежам, если сумма займа не превышает установленные правительством лимиты. Норма вводилась как временная и антикризисная, но в дальнейшем она была доработана и внедрена как постоянный механизм с 1 января 2024 года.

Сейчас заемщик может обратиться к кредитору за реструктуризацией потребительского кредита, если одновременно соблюдается несколько условий:

  • Размер кредита не превышает лимиты (1,6 млн руб. — для автокредитов, 450 тыс. руб. — для других потребительских кредитов, 150 руб. — для долгов по кредитным картам, 15 млн руб. - по ипотеке);
  • Условия по кредиту до этого не менялись;
  • Клиент не признан банкротом, по его долгам нет исполнительных производств;
  • Он не получал «кредитные каникулы» как участник специальной военной операции на Украине или как близкий родственник военного;
  • если речь идет о послаблениях по ипотечному кредиту, то жилье, выступающее залогом по нему, должно быть единственным;
  • Клиент находится «в трудной жизненной ситуации».

К последней относятся потеря работы, получение инвалидности, резкое снижение дохода (более чем на 30%) с возрастанием долговой нагрузки, проживание в зоне чрезвычайной ситуации (ЧС), а также положение, когда у заемщика растет число лиц на иждивении (дети к этой категории тоже относятся).

Законопроект, внесенный Минфином, предполагает, что право на каникулы получает две категории россиян с детьми:

  • Те, у кого родился или был усыновлен первый ребенок, и доходы клиента упали более чем на 20% по сравнению с предыдущим календарным годом, а расходы на обслуживание кредита превышают 40% среднемесячного дохода. Такие заемщики смогут обратиться к кредиторам за отсрочкой до шести месяцев. Похожий пункт есть в законе и сейчас.
  • Те, у кого родился или усыновлен второй ребенок или последующие дети. В течение 180 дней с момента этого события заемщик может попросить банк или МФО о кредитных каникулах на срок до 18 месяцев или до достижения ребенком полутора лет. При этом с седьмого месяца отсрочки проценты по кредиту будут начисляться в полном размере, то есть льготное начисление процентов будет возможно только в первые полгода реструктуризации.

«Основное отличие состоит в том, чтобы выделить вообще рождение или усыновление (удочерение) детей в отдельную категорию фактов, дающих возможность предоставления кредитных каникул», — поясняет председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Он также отмечает, что длинные кредитные каникулы станут возможны без условия о снижении доходов заемщика с двумя и более детьми. «Таким образом, указанные изменения направлены прежде всего на развитие в России института многодетности», замечает эксперт.

Он считает, что такой подход положительно повлияет на демографическую ситуацию в стране. «Вместе с тем, даже если эти изменения не повлияют на повышение рождаемости в значительной степени, они как минимум позволят семьям, которые уже имеют детей, улучшить свое материальное положение и справиться с некоторыми жизненными трудностями,», — заключает Груздев.

«Новеллой являются именно «длинные» каникулы, при которых в качестве баланса интересов кредитора и заемщика используется механизм начисления процентов — льготных и «как в договоре», — отмечает гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев. Сейчас, по закону, если клиент получает стандартные кредитные каникулы на шесть месяцев, то на этот срок он не обязан вносить платежи, а проценты по кредиту начисляются по льготной ставке и переносятся. В случае «длинных кредитных каникул» льготная ставка будет действовать только полгода, а затем кредитор сможет начислять проценты так, как было изначально по договору.

«Такая сложная конструкция потребует значительных действий по разъяснению прав заемщиков, но при должном внимании к финансовому просвещению это не самая большая задача», — добавляет Мехтиев.

Как отмечается в материалах к законопроекту, замечания к нему направляла Ассоциация банков России (АБР) и Национальный совет финансового рынка, объединяющие крупных кредиторов. Представитель АБР отказался от комментариев. РБК направил запрос в НСФР.

Как часто россияне просят банки об отсрочке по кредитам

По данным ЦБ, за все время действия постоянного механизма каникул, с января 2024 года по март 2025-го физические лица подали в банки 5,6 млн заявлений о реструктуризации (.pdf). 87,5% от этого количества в итоге получили отсрочки по кредитам, но по собственным программам банков. Кредитные каникулы по схеме, описанной в законе, предоставили 717,9 тыс. заемщиков. В первом квартале 2025 года Банк России зафиксировал рост заявок на реструктризацию — число обращений год к году выросло на 11,7%, до 1,5 млн. Данные за второй квартал ЦБ еще не раскрыл.

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Банки потребкредитование Долги реструктуризация кредитов
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